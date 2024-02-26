Договоренность с Кремлем: Навального должны были обменять за несколько дней до смерти, – ФБК

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального. Впрочем, он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

Напомним, что днем 16 февраля пропагандистские СМИ обнародовали информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Предварительно, ему проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Впрочем, положительных результатов они не дали.

Смотрите также Боррель призвал Европу "проснуться", чтобы Путин не смог победить в Украине

Навального должны были обменять

По словам Певчих, в начале февраля российскому диктатору Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.

Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене,

– заявила Певчих.

Глава фонда якобы получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. Уже 16 февраля российский оппозиционер был убит.

Она рассказала, что с начала полномасштабной войны соратники Навального работали над возможностью "гуманитарного обмена" оппозиционного политика с помощью расследователя Христо Грозева.

В общем реализация этого плана, по ее словам, заняла целых 2 года.

Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло состояться уже тогда, год назад. Но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном,

– отметила она.

Она также добавила, что предложение об обмене Навального кремлевскому главе сообщил Роман Абрамович, как неформальный переговорщик. Певчих отметила, что Путину четко дали понять - единственный способ получить Красикова, это обменять его на Навального.

Ах, так, подумал Путин! Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом, при случае, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози. Суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному,

– заявила Певчих.

Что известно о смерти Навального: основное