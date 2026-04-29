Ей было всего 19 лет: в Донецкой области от удара русского дрона погибла военная Алина Грузина
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла военнослужащая из села Ольшана Сумской области Алина Грузина. Жизнь защитницы оборвалась в результате удара вражеского дрона.
Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Ольшана Культура.
Что известно об Алине Грузиной?
Алина Грузина родилась 22 февраля 2007 года. Она проходила службу в составе Вооруженных Сил Украины в воинской части А7045 и мужественно выполняла свой воинский долг, защищая свободу и независимость государства.
Но, к сожалению, домой Алина возвращается "на щите". Всем миром склоняем головы в глубокой скорби. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с родными боль тяжелой потери,
– говорится в сообщении.
Во время непосредственного участия в боевых действиях военнослужащая получила смертельные ранения в результате удара вражеского дрона-камикадзе по автомобилю в районе Славянска Краматорского района.
Подробности о дате и церемонии прощания местные власти сообщат позже.
Они отдали жизнь за Украину
На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб житель Калуша Юрий Стасюк. Его жизнь оборвалась 19 мая 2024 в Бахмутском районе. Украинскому защитнику было всего 36 лет.
На войне с Россией погибла украинская продюсер и военнослужащая Виктория (Цветок) Боброва. С начала полномасштабного вторжения она присоединилась к армии и служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".
В Сумской области во время боевого задания 13 апреля погиб военный Юрий Дзюбинский. Трагедия произошла в день рождения защитника. Военный проходил службу в составе 1 батальона территориальной обороны воинской части А7031.