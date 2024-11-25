Дней без раненых критически мало: Михайлова рассказала, сколько бойцов умерли после эвакуации

Руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова в интервью ТСН, показанном в эфире телемарафона, рассказала о раненых на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Михайлова о раненых

У нас много работы. Она не прекращается последние почти полгода, пошел пятый месяц. Дни, когда не было раненых, можно посчитать на пальцах одной руки. Их критически мало. Сейчас мы работаем на стабилизационном пункте, последние полгода медицинская служба "Ульф" работает как свой отдельный стабпункт,

– заявила медик.

Она добавила: была ситуация, когда с точки, где забирают бойцов, до точки, где есть хоть какой-то стабпункт, надо было ехать полтора часа. Это очень долго, поэтому решили создать собственный стабпункт максимально близко к фронту. Так бойцы имеют больше шансов.

К сожалению, спасти удается не всех. Двое защитников умерли на операционном столе, еще трое – уже после оказания помощи. А всего за 5 месяцев через стабпункт "Ульфа" прошли более 400 бойцов.