Во время "пасхального перемирия" на фронте погибла Алина Рябцева

На войне погибла младший сержант 114 отдельной бригады ТрО ВСУ Алина Рябцева. Оккупанты убили украинскую защитницу на Пасху во время так называемого "перемирия".

Рябцева погибла, обеспечивая своих на позиции едой. Об этом сообщили в соломенском РТЦК и СП.

Что известно о погибшей защитнице?

Алина Рябцева родилась 12 ноября 1990 года. Сначала она служила в Киеве в ТЦК, но по собственному желанию перевелась в боевое подразделение.

Украинская журналистка и военнослужащая Елена Белозерская рассказала, что последняя миссия защитницы была на Черниговщине. Рябцева должна была обеспечивать бойцов на позициях едой.

Украинская защитница погибла 12 апреля 2026 года, когда шла забирать БпЛА и подорвалась на мине, которую враг установил дистанционно.

Ее убило очередное "перемирие". Пока враг врал о тишине, засада уже ждала нашу посестру. Алина погибла, обеспечивая своих на позиции едой. Выполнила задание до конца,

– заявили в ТЦК.

Рябцева также имела мужа военного и двух детей. Прощание состоится 20 апреля, а похоронят героиню в Киеве.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алины Рябцевой. Светлая память!

