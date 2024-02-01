Если точнее, то для того, чтобы признать незаконной продажу Россией Аляски в 1867 году. Эта информация заинтересовала пропагандистов, которые уже начали посягать на штат Соединенных Штатов, передает 24 Канал.
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"Референдум" на Аляске
Муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян собрался отобрать Аляску, решив провести там референдум. Все из-за того, что Госдеп США высмеял сообщение о том, что путинский режим пытается объявить незаконной продажу Российской империей региона Аляски Соединенным Штатам в XIX веке. Так они хотят вернуть ее в состав нынешней России.
Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател отметил, что Владимир Путин не получит Аляску. Однако в России загорелись этой мыслью.
Америка напугала саму себя Россией. Визит Путина в Анадырь (город на Чукотке – 24 Канал) оказался по своему эффекту похожим на палку, которую запихнули в муравейник. Стоило нашему президенту взглянуть на Аляску с берегов Чукотки, в Госдепе сразу зашевелились. Смешные... Их в случае чего разве кто-то будет спрашивать?,
– заявил Кеосаян.
Пропагандист также добавил, что часть Калифорнии когда-то тоже была российской, поэтому может еще и ее удастся "получить обратно".
Форт-Росс
Кеосян, вероятнее всего, говорил о Форт-Росс, или же Крепость Росс, – бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии (США), в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Оно было основано русско-американской компанией для промысла и торговли пушниной в 1812 году. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.
Форт-Росс был самым южным русским поселением в Северной Америке. В настоящее время это исторический парк штата Калифорния.
При этом Кеосаян наивно верит, что получит Россия обратно Аляску или нет – вообще не зависит от Соединенных Штатов.
"Мы со "своей" Аляской как-то сами разберемся. Получит Россия штат или нет – будут решать не в Госдепе США, а на российском референдуме", – убежден пропагандист.
Последние фейлы российской пропаганды
- Пропагандисты не устают придумывать для "России" новые победы. Ведь их легче просто создать, чем получить на поле боя. В последнее время оккупанты активно штурмуют Табаевку, что на Харьковщине, пытаясь ее захватить. В Сухопутных войсках объяснили, что это Табаевка – это маленькое село, в котором и до полномасштабного вторжения жило 34 человека. Однако россияне стремятся его захватить, чтобы потом обществу это подали как действительно "великую победу".
- Однако иногда российская пропаганда дает сбой в своих, казалось бы, слаженной работе. В последнее время в России, даже с федеральных каналов, звучат неприятные для россиян новости. В частности, о том, что Украина, несмотря на смятение партнеров, получит все необходимое оружие и снаряды. Европейское производство подстроится под нужды Киева. А россияне на войне имеют серьезные потери и будут иметь еще серьезнее, если и дальше будут наступать так, как сейчас.
- При этом стоит добавить, что Украина для российской пропаганды – далеко не единственная мишень. В последнее время даже официальные лица России утверждают о "нацизме" и "денацификации" в контексте стран Балтии. В Институте изучения войны предполагают, что это может свидетельствовать о том, что россияне готовят новую почву для будущей агрессии против стран НАТО.