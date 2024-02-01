Якщо точніше, то для того, аби визнати незаконним продаж Росією Аляски у 1867. Ця інформація зацікавила пропагандистів, які вже почали зазіхати на штат Сполучених Штатів, передає 24 Канал.

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"Референдум" на Алясці

Чоловік пропагандистки Маргаріти Сімоньян Тигран Кеосаян зібрався відібрати Аляску, вирішивши провести там референдум. Усе через те, що Держдеп США висміяв повідомлення про те, що путінський режим намагається оголосити незаконним продаж Російською імперією регіону Аляски Сполученим Штатам у ХІХ столітті. Так вони хочуть повернути її до складу нинішньої Росії.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател наголосив, що Владімір Путін не отримає Аляску. Однак у Росії загорілись цією думкою.

Америка налякала саму себе Росією. Візит Путіна в Анадир (місто на Чукотці – 24 Канал) виявився за своїм ефектом схожим на палку, яку запхали в мурашник. Варто було нашому президенту поглянути на Аляску з берегів Чукотки, в Держдепі одразу заворушились. Смішні… Їх в разі чого хіба хтось запитуватиме?,

– заявив Кеосаян.

Пропагандист також додав, що частина Каліфорнії колись теж була російською, тому може ще і її вдасться "отримати назад".

Форт-Росс

Кеосян, найімовірніше, говорив про Форт-Росс, або ж Фортецю Росс, – колишнє російське поселення і дерев'яна фортеця на узбережжі Північної Каліфорнії (США), у 80 кілометрів на північ від Сан-Франциско. Воно було засноване російсько-американською компанією для промислу і торгівлі хутром в 1812 році. У 1841 році компанія продала свою власність великому землевласникові Джону Саттеру.

Форт-Росс був найпівденнішим російським поселенням в Північній Америці. У теперішній час це історичний парк штату Каліфорнія.

При цьому Кеосаян наївно вірить, що отримає Росія назад Аляску чи ні – узагалі не залежить від Сполучених Штатів.

"Ми зі "своєю" Аляскою якось самі розберемось. Отримає Росія штат чи ні – вирішуватимуть не в Держдепі США, а на російському референдумі", – переконаний пропагандист.

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