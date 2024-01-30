Навіть на російському телебаченні почали говорити про великі втрати на війні. Детальніше про те, що тепер транслює російська пропаганда, 24 Каналу розповів політолог та блогер Сергій Запорожський.

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Як змінилися настрої пропаганди у Росії

У Росії дещо змінили пропагандистські наративи. Якщо раніше, наприклад, Владімір Соловйов розповідав, що війна притаманна росіянам, то зараз він менш оптимістичних поглядів. Мовляв, воювати хочуть "тільки англосакси".

Крім того, тепер російські пропагандисти транслюють повідомлення, що Україні вистачить снарядів, європейське виробництво підлаштується під потреби війни, а США врешті-решт все одно допомагатимуть Києву.

Це затягування з американською допомогою Україні їх, здавалося б, втішила, а з іншого боку вони постійно транслюють, що Україні все одно все дадуть. Не знаю, з чим це пов'язано, адже в їхніх інтересах й далі заспокоювати своє населення, мовляв, перемога близька, треба лише трохи потерпіти. А зараз чомусь діють всупереч інтересам Путіна,

– наголосив Сергій Запорозький.

Якими б не були мотиви, але розповіді про те, що в Україні з озброєнням в кінцевому результаті усе буде добре – демотивує росіян. Можливо, у такий спосіб російське суспільство хочуть підготувати до можливих майбутніх перемовин, хоч з огляду на наміри Владіміра Путіна, які не змінились з початку вторгнення, це малоймовірний варіант.

"Владімір Путін і досі впевнений, що він зможе дійти до Львова. У них в принципі багато шизофренічних міркувань. За останній тиждень на федеральних каналах періодично говорять, що якщо вони продовжуватимуть так само лізти (на певних напрямках – 24 Канал), то у них і далі будуть великі втрати. Ця тема починає звучати", – зауважив політолог.

Неприємні новини для росіян звучать і від так званих воєнкорів. Соратник терориста Ігоря Гіркіна та депутат "Єдіной Росії" Алєксандр Бородай наголошує на тому, що ЗСУ віддають окупантам "хатинки лісника" з трьома будинками, які ті подають росіянам як "велику перемогу". А потім українські бійці з вигідних позицій на панівних висотах потужно їх обстрілюють. Так нещодавно було із селищем Крохмальним, що на Харківщині.

Бородай також відзначає, наскільки збільшилась в українських бійців кількість безпілотників, якими постійно атакують ворожі позиції. Тож тепер, здається, росіян готують до того, що війна – це довго і ой як нелегко.

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