Функция "бухать" у россиян – по умолчанию: поможет ли оккупантам воспитание в карцерах

Частью "великой русской культуры" есть и любовь к алкоголю. Неоднократные случаи пьянства зафиксированы и на фронте. Российских военных пытаются "перевоспитать" очень нестандартным способом.

Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего. По его словам, российским военным мало что поможет избавиться от привычки пьянствовать.

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Пьянство у россиян в крови

Появилась информация от британской разведки, что российских оккупантов бросают в земляные карцеры за неповиновение и пьянство. Таким образом, пытаются усилить дисциплину в боевых подразделениях.

У россиян по умолчанию есть функция "бухать". Думаю, что их даже земляная ловушка или этот земляной карцер не сможет отучить от пьянства. Возможно, в отдельных локальных местах удастся переучить 5 человек. Но их нация – одна из тех, где больше всего любят алкоголь,

– отметил Иван Ступак.

Речь идет не о различных благородных видах алкоголя, а о водке, самогонке и даже боярышнике. В частности, недавно была новость, что россиянин на фронте умер от "дегустации" боярышника и одеколона. Другие военные очень расстроились от такой потери, потому что "человек был хороший".

"Они пьют все подряд, поэтому невозможно отучить их от пьянства вообще", – подытожил экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак об алкоголизме российских военных: смотреть видео

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