В Алматы продолжаются протесты. Несколько тысяч митингующих пришли на площадь Республики штурмовать аккимат.
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В захваченном здании мэрии и прокуратуры пожар
Протестующие вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами. Журналисты издания находились возле здания аккомата, когда побежала толпа. На их глазах бойца Нацгвардии гражданские сначала повалили на землю, а потом стали избивать. Впоследствии его забрали на автомобиле.
В здании мэрии, которое участники акции захватили, вспыхнул пожар. В телеграме Baza пишут, что постоянно слышна стрельба.
Кроме того, Varlamov News сообщает, что горит и здание прокуратуры Алматы, а также один из филиалов партии "Нур Отан", которая основана Нурсултаном Назарбаевым.
Огонь перекинулся на захваченную мэрию / Фото ORDA
Пожар в здании акимата: смотрите видео
На улицах слышна стрельба: смотрите видео
Горит здание прокуратуры: смотрите видео
В беспорядках пострадали многие
В телеграмме KazTAG заявляют, что в результате беспорядков возле аккомата Алматы пострадали уже десятки человек.
До места событий удалось проехать только одной карете скорой помощи. В то же время, толпа пыталась помешать отвезти избитых, однако медикам удалось заполнить машину максимальным количеством пострадавших и уехать.
Протесты в Казахстане: главное
- Акции протеста в Казахстане начались еще 3 января, они продолжаются до сих пор. Причиной для них стало повышение в почти 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.
- Власти пошли на постпуки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство отправили в отставку. Но протестующие с улиц не уходят. Похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.
- Между активистами и правоохранителями вспыхивают стычки. Власти официально сообщили о почти 200 пострадавших, большинство – полицейских.
- Утром 5 января на улицы Алматы вывели БТР, протестующие жгли машины полиции, кроме того, звучали звуки взрывов светошумовых гранат. СМИ пишут, что участники акции захватили администрацию в Алматинской области. В сети появилась информация, что протестующие открыли огонь по военным.
- В Алматы, Мангистауской и Алматинской областях ввели чрезвычайное положение.