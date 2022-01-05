В Алматы продолжаются протесты. Несколько тысяч митингующих пришли на площадь Республики штурмовать аккимат.

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В захваченном здании мэрии и прокуратуры пожар

Протестующие вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами. Журналисты издания находились возле здания аккомата, когда побежала толпа. На их глазах бойца Нацгвардии гражданские сначала повалили на землю, а потом стали избивать. Впоследствии его забрали на автомобиле.

В здании мэрии, которое участники акции захватили, вспыхнул пожар. В телеграме Baza пишут, что постоянно слышна стрельба.

Кроме того, Varlamov News сообщает, что горит и здание прокуратуры Алматы, а также один из филиалов партии "Нур Отан", которая основана Нурсултаном Назарбаевым.

К слову, в противодействие митингующим привлекли силы правоохранительных органов, внутренние войска и Национальную гвардию. В городе находятся в обеспечении спецтехника и БТР.

Огонь перекинулся на захваченную мэрию / Фото ORDA

Пожар в здании акимата: смотрите видео

На улицах слышна стрельба: смотрите видео

Горит здание прокуратуры: смотрите видео

В беспорядках пострадали многие

В телеграмме KazTAG заявляют, что в результате беспорядков возле аккомата Алматы пострадали уже десятки человек.

До места событий удалось проехать только одной карете скорой помощи. В то же время, толпа пыталась помешать отвезти избитых, однако медикам удалось заполнить машину максимальным количеством пострадавших и уехать.

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