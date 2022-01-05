В Алматы во время протестов пострадали 500 человек, среди них женщины и пожилые люди, – СМИ

5 января 2022 , 15:42
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Источник:

Aljazeera

В Казахстане обострилась ситуация в результате митингов из-за повышения цен на газ. В частности, в Алматы в результате беспорядков уже избили более 500 гражданских лиц.

Об этом рассказал комендант города Канат Таймерденов. По его словам, в ночь на 5 января там активизировались "экстремистские группировки".

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Как рассказал Таймерденов, из-за их действий сожгли 120 транспортных средств. В частности, 33 полицейских авто, машины спасателей и скорой помощи.

Из-за протестов пострадал и бизнес:

  • разбили 120 магазинов и объектов торговли;
  • 180 предприятий общественного питания;
  • примерно 100 офисов МСБ.

Комендант города рассказал, что 5 января в Алматы произошли "новые атаки экстремистов и радикалов".

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков",
 –  заявил он.

Таймерденов также призвал всех протестующих разойтись. По его словам, для защиты жизни и безопасности горожан принимают необходимые меры.

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"Наша главная цель – не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", – подчеркнул комендант.

Он также призвал жителей Алматы находиться дома, не паниковать, не поддаваться на провокации и узнавать информацию из официальных источников.

Обратите внимание! Цена на газ в Казахстане значительно меньше украинской. Несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ, протесты продолжаются. На них уже звучат политические лозунги и призывы к смене власти.

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Протесты в Казахстане: что известно

  • В Казахстане 3 января люди вышли на митинги против правительства. Они выступили против повышения цен на газ. В частности, в середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара), а теперь – 120 тенге (0,27 доллара).
  • Люди сначала требовали уменьшить тарифы. Однако впоследствии протестующие призвали к отставке правительства, возведению новых фабрик и заводов и сокращению безработицы.
  • Уже 4 января в Казахстане произошли столкновения протестующих с силовиками.
  • На фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет. В то же время в Алматы и столице страны – Нур-Султане отсутствует и телефонная связь.
  • Протестующие ворвались в здание телеканала "Мир24". Они требовали у сотрудников СМИ выхода в прямой эфир.
  • Старую резиденцию президента в Алматы охватил пожар. Местные СМИ сообщают, что ее взяли штурмом.
Автор: Тетяна Кійовська