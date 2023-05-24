Себе оставьте, – Давидюк остро раскритиковал "израильский сценарий" для Украины

Западные лидеры могут выдвинуть альтернативу Украине вместо членства в НАТО. Гарантии безопасности, предлагаемые влиятельными странами, очень похожи на Будапештский меморандум. Однако Украина не может согласиться на еще один безрезультатным договором.

Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. Он подчеркнул, что "израильский сценарий" – это совсем не то что нужно Украине. Гарантии безопасности от отдельных, хотя и мощных стран могут быть ненадежными. Тем более, в истории Украины подобный случай уже был.

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Украина переросла "израильский сценарий"

Издание WSJ, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что западные партнеры хотят предлагать Киеву модель безопасности по образцу Израиля. Мол, гарантии безопасности Великобритании, США, Германии и Франции могут стать некой альтернативой членству в НАТО. Поскольку сейчас не стоит вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что лучшие гарантии безопасности для Украины – это НАТО. Ведь там большое количество мощных государств и современного оружия, а страны вводили санкции и оказывали финансовую помощь.

Зачем Украине предлагать "израильский сценарий", который мы уже переросли? "Израильский сценарий" – это 38 миллиардов долларов в 10 лет. Мы 42 миллиарда долларов потратили за полгода. Так это получается в 20 раз снизить поставки от партнеров? Для чего это?

– подчеркнул Николай Давидюк.

Кроме того, "израильский сценарий" подразумевает наличие нелегального ядерного оружия. В частности, бывшая премьер-министр Израиля Горда Меир заявила, что у них нет ядерного оружия, но если придется – то его сделают любыми способами.

"Нас на это провоцируют? Я уверен, если россияне о нас ударят ядерным оружием – мы не будем униженной нацией. Мы за 2 месяца нелегально соберем это ядерное оружие и дадим ответ. – подчеркнул политолог.

Украина хочет добиться безопасности цивилизованными путями, среди которых вступление в ЕС и НАТО.

Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. Впрочем, даже один из его подписантов Билл Клинтон покаялся , что вынудил Украину отдать ядерное оружие и сказал, что Будапештский меморандум был ошибкой.

Украина – не Израиль

Политолог также обратил внимание на ракеты, запускаемые по Украине и Израилю. В последнем люди в домах могут закрыть железные шторы на окнах, для того чтобы комната была безопасной.

"Посмотрите на Умань, Днепр – какие там шторы железные закрыть, чтобы комната стала безопасной? Там целые этажи и подъезды выносили ракеты. Стреляют Х-55, "Калибрами", "Кинжалами" – это какой израильский сценарий? Какая система будет их ловить?", – заметил Давидюк.

Николай Давидюк категорически высказался по поводу "израильского сценария": смотрите видео