Украина нашла альтернативу Starlink для ударов в акватории Крыма
Источник:Интерфакс-Украина
Украина нашла альтернативу системе спутниковой связи Starlink для того, чтобы наносить удары беспилотниками в акватории оккупированного Крыма. Сейчас продолжаются переговоры.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский во время конференции в Киеве рассказал, что в ближайшее время "будет положительный результат диалога" по поставке альтернативы Starlink.
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Альтернатива Starlink есть
Сухаревский не назвал альтернативу. Однако рассказал, что для диалога с поставщиком создали целую рабочую группу.
Этот вопрос решается, и создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге,
– сказал он.
Что предшествовало
- В сентябре 2023 года издание CNN заявило, что Илон Маск якобы тайно приказывал своим инженерам отключить сеть Starlink вблизи оккупированного Крыма, чтобы помешать ВСУ атаковать российский флот.
- Сам миллиардер эту информацию опроверг. Он заявил, что приборы Starlink там выключены не были и компания SpaceX "ничего не дезактивировала".
- Также известно, что россияне глушат Starlink. В частности во время наступления врага в Харьковской области бойцы 125 отдельной бригады ТРО потеряли все видеотрансляции, спутниковый интернет через Starlink не работал.
- Командир подразделения дронов в бригаде сообщил журналистам The Washington Post, что в какой-то момент защитники остались полностью "слепы".
- Тем временем Маск упорно утверждает, что оккупантам якобы удалось заглушить все системы связи, кроме Starlink.