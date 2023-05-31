Амбиции у Пригожина выросли: политолог ответил, все ли верный руководитель "Вагнера" Путину

У Пригожина явно выросли политические амбиции в России. Однако верность Путину он еще сохраняет, в противном случае останется без поддержки.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. Ранее сообщалось, как у Пригожина подгорело от атаки дронов на Москву.

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Большое интервью Пригожина было показательным

Фесенко рассказал, что большое интервью Пригожина было фактически его политической программой. Он там сказал следующие вещи: "Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу - на мыло". Политическая программа в стиле футбольной кричалки.

Пригожин демонстрирует свою лояльность Путину. Он иначе не может, потому что тогда останется без финансирования. Однако своими действиями и заявлениями он привлек внимание главных Z-патриотов и шовинистов. Потому примерно в конце прошлого года он почувствовал политические амбиции.

Он их не афиширует, он опровергает их, но очевидно, что он себя раскручивает. Я думаю, что он понимает, что Путин не вечен и сейчас заметно, что нет такой активности от диктатора. Когда же с Путиным что-нибудь произойдет или он так ослабнет, что не сможет контролировать ситуацию в России, вот тогда начнется борьба за власть,

– отметил политолог.

Грядущие президентские выборы не интересны Пригожину

Президентские выборы 2024 года не интересны Пригожину. Президентские выборы в России – это референдум в поддержку Путина. Поэтому Пригожин может пока уйти в Госдуму, но вопрос, от какой партии. В частности, после того как его запретили продвигать.

А еще после того, как руководителям российских масс-медиа запретили продвигать Пригожина и его ЧВК "Вагнера" на своих ресурсах. Поэтому ему нужно ждать своего времени, потому что сейчас его очень сильно понесло. Как говорится, "Остапа понесло".

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