Часть этих средств попадет в руки ХАМАС, – Шарп о помощи Израилю от США

США выделили деньги для помощи Израилю. Говорится о почти 26 миллиардах долларов. Однако, около 9 миллиардов из них – пойдет для Сектора Газа.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что речь идет о жителях этой территории. Однако, помощь может попасть в руки ХАМАС.

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"Значительная часть этих средств так или иначе косвенно попадет к ХАМАС. В виде продовольствия, спекуляций относительно купленного продовольствия, ими, судя по всему, конфискованного", – сказал Шарп.

Непосредственно для Израиля предусмотрено около 17 миллиардов долларов. Однако, если сравнивать помощь для Украины и этой страны, то в отношении Израиля – не говорится о срочных поставках. Для него важна средне- и долгосрочная перспектива. В частности, на 3 – 8 лет.

С Украиной, когда буквально нужно получить что-то за 3 дня, здесь это не так "горело". Однако, все равно "горит". Тем более, что у нас долгосрочные войны. Всегда понятно, что сегодня дела не очень хорошо идут. Совсем не факт, что будут хорошо идти через 4 года,

– подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

Деньги на вооружение

Важный момент для Израиля – закупки. Говорится, в частности, о новых самолетах, которые поступят через годы. Также важны системы противоракетной и противовоздушной обороны.

США на своих предприятиях будут изготавливать такое оружие и передадут часть средств на производство, боеприпасы для основных систем ПВО и противоракетной обороны Израиля. Речь идет о таких системах как "Железный купол", "Праща Давида", "Хец". В частности, те, которые отличились во время последней атаки Ирана по Израилю.

4 миллиарда долларов выделили, например, на закупку дополнительных систем и производство дополнительных боеприпасов. Еще 1 миллиард 200 тысяч долларов – предусмотрены на доведение до оперативного уровня лазерной системы ПВО, которую разрабатывают. Она называется "Световой щит".

Сейчас она еще "сырая". Предварительно, ее оперативное развертывание запланировано на 2025-й год. Чтобы ее быстро довести до конца и начать производить, и выделяют эти средства.

"Главный ее плюс – это безграничный магазин. Цена выстрела лазерной системы – это буквально цена включения в электрическую сеть по сравнению с системами, которые требуют дорогих боеприпасов", – отметил Давид Шарп.

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