Украина уже использует ракетные системы Vampire: от чего они защищают небо

Одна из самых больших проблем украинских защитников на фронте – вражеские дроны. Для борьбы с ними Украина получила американскую систему Vampire.

О ней 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Она может уничтожать дроны разного типа.

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Системы Vampire

Vampire – это модульная система, которую можно установить на разные транспортные средства, пишет Defense Express. Для поражения вражеских воздушных целей данная система использует пусковую установку на четыре 70-мм управляемые ракеты APKWS или другие с лазерной наводкой.

Есть система наземная. Совершается пуск. Эта система подсвечивает цели. Для этого на пусковой выведен шар – оптико-локационную станцию. И обеспечивается максимально верное поражение цели,

– отметил Олег Катков.

Поражать можно разные виды дронов. Например, те же "Ланцеты" или "Орланы".

"В борьбе с "Ланцетами" – возможно. "Ланцет" – это барражирующий боеприпас. Здесь будет такая ситуация, когда важно раньше заметить его и запустить систему, чтобы она поразила в максимальной близости", – добавил эксперт.

Что известно о системах Vampire: основное