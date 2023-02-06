В США таких миллионы, – военный эксперт сказал, как работает кассетный снаряд DPICM

Советник Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что ВСУ будет легче справиться с оккупантами, если передать им снаряды DPICM. Использование этого боеприпаса имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

В общем, DPICM является кассетным снарядом. Простыми словами он представляет собой контейнер, внутри которого имеется большое количество мин. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Как работает кассетный снаряд

Этот контейнер раскрывается в воздухе и засыпает обширную территорию взрывчатыми устройствами. Таким образом, можно ликвидировать большое количество личного состава, поскольку будет не один взрыв, а очень много мелких.

При использовании кассетных боеприпасов большая площадь засеивается минами. "Плюсом" этих снарядов есть большое количество взрывов. В то же время, есть и "минус" – около 2 – 3% этих мин не взрываются, а остаются в земле.

Следовательно, может нести угрозу для наших военных во время наступления или для населения после освобождения этой территории. Так, все территории, на которых использовались такие боеприпасы, нуждаются в очень серьезном разминировании после проведения боевых действий.

Украина имеет необходимое вооружение для использования DPICM

Соединенные Штаты не могут использовать боеприпасы DPICM, поскольку подписали международные соглашения, которые запрещают это. В то же время, Украина не подписывала их, то есть технически может использовать кассетные снаряды.

Более того, мы имеем необходимое вооружение для использования DPICM. Речь идет о гаубицах калибром 105 и 155 миллиметров.

Есть один момент – такие боеприпасы США изготавливали до около 1990 года, но они производили их на протяжении всей Холодной войны и у них на складах лежат миллионы таких боеприпасов,

– заметил военный эксперт.

Нарожный объяснил, как работает снаряд DPICM: смотрите видео

По его мнению, теоретически США могут передать нам кассетные снаряды. Здесь есть еще один интересный момент – DPICM довольно старые боеприпасы. То есть они боеспособны, их можно применять, но подходит срок их обезвреживания.

В случае передачи Украине этих снарядов США не будут платить деньги за их обезвреживание. В то же время, Украина получит огромное количество боеприпасов. Впрочем, передадут ли союзники нам DPICM политический вопрос.

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