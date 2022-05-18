Американских войск в Украине не будет, и это сейчас наша позиция, – глава посольства США
США не намерены отправлять своих военных в Украину для противостояния российской агрессии. В то же время, в Конгресс США внесли резолюцию об использовании американской армии в Украине.
В Конгрессе США будет рассмотрен проект об использовании американской армии в Украине
Отправка американских войск в Украину в эксклюзивном интервью 24 каналу прокомментировала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
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Она заявила, что нынешняя позиция США предполагает, что американских войск в Украине не будет.
В общем, я не могу давать какие-либо комментарии относительно внутренних дискуссий в Конгрессе, это проект и мы будем видеть, как его воспримут конгрессмены. Но президент Байден отмечал, что американских войск в Украине не будет, и это наша нынешняя позиция,
– сказала Квин.
Новая помощь США
- Американский президент Джозеф Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Этот закон предусматривает упрощенную процедуру в оказании помощи нашему государству.
- 11 мая Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов. Это первая сумма, которую Соединенные Штаты выделили нашему государству после подписания закона о ленд-лизе.
- Заблокировать помощь Украине пытался пророссийский сенатор Рэнд Пол. Он хотел, чтобы документ предусматривал создание специального генерального инспектора, контролирующего расходы военной помощи.
- 17 мая Сенат США проголосовал за окончательное рассмотрение проекта по выделению Украине 40 миллиардов долларов помощи. Окончательное рассмотрение законопроекта должно состояться 18 мая.
- Представитель Пентагона Джон Керби заявил, что если Конгресс США не примет предоставление дополнительной помощи для Украины до 19 мая – это начнет влиять на поставки военной техники.
Достойно внимания – о ядерной угрозе, ленд-лизе и безграничной любви к Украине: интервью Кристины Квин: смотрите видео