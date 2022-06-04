Американский генерал призвал как можно скорее передать истребители Украине

Запад должен как можно скорее передать Украине оружие, которое ему нужно, в частности истребители. На запрос Киева следует ответить немедленно.

С таким призывом выступил генерал-командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдуин. Он обратился к американским и другим западным чиновникам.

Обратите внимание Вскоре Украина получит необходимое оружие и перейдет в интенсивное контрнаступление, – Подоляк

"МиГи – лучшее решение сейчас"

По его словам, отправка нашему государству истребителей МиГ советских времен в ближайшей перспективе является наилучшим немедленным решением.

МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев. Однако американские или западные истребители — это варианты, которые следует изучить как можно скорее.

– подчеркнул Болдуин.

Заявление генерала появилось через день после того, как Болдуин сказал журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами по запросу Киева в западные страны относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.

Он отметил, что едущие МиГи – это хорошо, ведь наши Вооруженные Силы уже умеют ими пользоваться. Однако если пилоты намерены использовать самолеты западного типа, то следует обсуждать количество, типы и возможности самолетов, которые могут быть доступны.

Нацгвардейцы Калифорнии тренируются с украинцами

Члены Национальной гвардии Калифорнии, как заметил Болдуин, давно поддерживают отношения с нашими военными. В частности, с 1990-х гвардейцы тренируются вместе со своими украинскими коллегами в Восточной Европе по государственному партнерству.

"С тех пор как Россия ворвалась в Украину в феврале, члены гвардии помогали составлять запросы Киева в Пентагон по поводу оружия для использования против российских сил", - сказал командующий Нацгвардией.

Он добавил, что пилоты Калифорнийской гвардии ежедневно общаются с украинскими солдатами и лётчиками, чтобы поделиться тактиками и идеями.

"Пока мы работаем над вопросом " Какой истребитель подходит для них ?", - сказал Болдуин. Ведь, мол, нужно думать на перспективу, какие системы были бы эффективны и доступны для Украины".

Оружие США для Украины: последние новости

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вскоре наше государство получит необходимое оружие от партнеров и сможет перейти в интенсивное контрнаступление.

Народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул , что проблем с получением нового оружия не будет.

Известно, что в новом 11 пакете США Украине должен поступить ряд вооружений, в частности HIMARS, Javelin, вертолеты и т.д.

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