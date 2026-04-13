Мы побывали там, – генерал США сказал, что его поразило на фронте в Украине

Силы обороны Украины выстроили надежную систему, которая позволяет контролировать ситуацию на фронте. Сейчас оккупанты фактически не имеют продвижений на передовой.

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, что он вместе с американской делегацией побывал как в Харькове, Изюме, Днепре и Запорожье, так и на одном из объектов, где руководят операциями с применением дронов. Впечатления у него чрезвычайно положительные.

Читайте также Действует очень подозрительно: что Россия готовит на фронте и каких успехов достигли ВСУ

Что его поразило на войне в Украине?

По словам Петреуса, сейчас четко видно, что Силы обороны Украины надежно контролируют ситуацию на фронте. Система, которую удалось выстроить, помогает эффективно уничтожать оккупантов. А передача данных с момента обнаружения российского солдата – до его уничтожения идет чрезвычайно быстро.

Во время визита генералу удалось увидеть один из таких эпизодов. "Мавик" обнаружил российского оккупанта, который хотел переместиться на другую позицию.

Он увидел, что над ним в воздухе дрон, поэтому бросил рюкзак и начал ускоряться, чтобы добежать до безопасной позиции. В это время подлетели FPV-дроны. Все это координируется на больших экранах через карту и все другие необходимые средства,

– отметил Петреус.

Также Украина выстроила надежную систему позиций, которые защищают от российской артиллерии и ударов беспилотниками. А дроны на войне выполняют сейчас совершенно разные роли: от логистики – до эвакуации раненых, если говорить о наземных роботизированных комплексах.

Что известно о производстве оружия в Украине?