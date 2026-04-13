24 Канал Новости Украины
13 апреля, 03:20
Мы побывали там, – генерал США сказал, что его поразило на фронте в Украине

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус вместе с американской делегацией побывал на фронте. Он рассказал, что его больше всего поразило.
  • Силы обороны Украины выстроили надежную систему, которая позволяет эффективно сдерживать россиян.

Силы обороны Украины выстроили надежную систему, которая позволяет контролировать ситуацию на фронте. Сейчас оккупанты фактически не имеют продвижений на передовой.

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, что он вместе с американской делегацией побывал как в Харькове, Изюме, Днепре и Запорожье, так и на одном из объектов, где руководят операциями с применением дронов. Впечатления у него чрезвычайно положительные.

Что его поразило на войне в Украине?

По словам Петреуса, сейчас четко видно, что Силы обороны Украины надежно контролируют ситуацию на фронте. Система, которую удалось выстроить, помогает эффективно уничтожать оккупантов. А передача данных с момента обнаружения российского солдата – до его уничтожения идет чрезвычайно быстро.

Во время визита генералу удалось увидеть один из таких эпизодов. "Мавик" обнаружил российского оккупанта, который хотел переместиться на другую позицию.

Он увидел, что над ним в воздухе дрон, поэтому бросил рюкзак и начал ускоряться, чтобы добежать до безопасной позиции. В это время подлетели FPV-дроны. Все это координируется на больших экранах через карту и все другие необходимые средства,
– отметил Петреус.

Также Украина выстроила надежную систему позиций, которые защищают от российской артиллерии и ударов беспилотниками. А дроны на войне выполняют сейчас совершенно разные роли: от логистики – до эвакуации раненых, если говорить о наземных роботизированных комплексах.

