Мы побывали там, – генерал США сказал, что его поразило на фронте в Украине
- Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус вместе с американской делегацией побывал на фронте. Он рассказал, что его больше всего поразило.
Силы обороны Украины выстроили надежную систему, которая позволяет контролировать ситуацию на фронте. Сейчас оккупанты фактически не имеют продвижений на передовой.
Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, что он вместе с американской делегацией побывал как в Харькове, Изюме, Днепре и Запорожье, так и на одном из объектов, где руководят операциями с применением дронов. Впечатления у него чрезвычайно положительные.
Что его поразило на войне в Украине?
По словам Петреуса, сейчас четко видно, что Силы обороны Украины надежно контролируют ситуацию на фронте. Система, которую удалось выстроить, помогает эффективно уничтожать оккупантов. А передача данных с момента обнаружения российского солдата – до его уничтожения идет чрезвычайно быстро.
Во время визита генералу удалось увидеть один из таких эпизодов. "Мавик" обнаружил российского оккупанта, который хотел переместиться на другую позицию.
Он увидел, что над ним в воздухе дрон, поэтому бросил рюкзак и начал ускоряться, чтобы добежать до безопасной позиции. В это время подлетели FPV-дроны. Все это координируется на больших экранах через карту и все другие необходимые средства,
– отметил Петреус.
Также Украина выстроила надежную систему позиций, которые защищают от российской артиллерии и ударов беспилотниками. А дроны на войне выполняют сейчас совершенно разные роли: от логистики – до эвакуации раненых, если говорить о наземных роботизированных комплексах.
Что известно о производстве оружия в Украине?
- Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда Сергей Стерненко объявил сбор на дроны с секретной технологией, против которой Россия не имеет противодействия. В течение нескольких дней удалось собрать 100 миллионов гривен.
- Украинская компания Fire Point завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет FP-7 и FP-9. Дальность первой ракеты – 300 километров, а второй – до 850 километров, что позволит ей долететь до Москвы.
- Украинские дроны-перехватчики чрезвычайно эффективны против "Шахедов" и других подобных беспилотников. К примеру, в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских БпЛА.