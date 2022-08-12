Новое заявление правовой организации Amnesty International сделали 12 августа на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС. Отметили, что россия использует атомную электростанцию как военную базу.

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"Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, расположенного рядом с атомной станцией, красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", – отметили в организации.

Что могут устроить россияне

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что если авария на ЗАЭС случится, то придется срочно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 50 километров. Это около 275 тысяч жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

По словам Старуха, реакторы на ЗАЭС надежные. Они могут выдержать удары. Наиболее опасными остаются резервуары с отработанным ядерным топливом.

Обратите внимание – критика Amnesty International от Великобритании: смотрите видео

Скандал с Amnesty International

  • Правозащитная организация обнародовала 4 августа скандальный отчет. Она обвинила Вооруженные силы Украины в том, что они представляют опасность для гражданского населения, когда обороняются в населенных пунктах.
  • Организация попросила прощения за отчет, однако подчеркнула – от своих выводов не отказывается.
  • В Центре стратегических коммуникаций заявили, что Amnesty International составили отчет на основе рассказов украинцев, находившихся под давлением оккупантов. Речь идет о людях в фильтрационных лагерях или колониях. Кроме того, силовые структуры россиян цензурировали показания.
  • Журналисты The Times заявил, что такие заявления Amnesty International являются рупором кремлевской пропаганды, поскольку правозащитники стигматизируют жертв. Кроме этого, это является легализацией ударов оккупантов по украинским городам и селам.
  • После отчета в офисах Amnesty International в разных странах начали увольняться работники. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что это единственное морально правильное решение. Он назвал такие поступки мужественными.