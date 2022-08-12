Новое заявление правовой организации Amnesty International сделали 12 августа на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС. Отметили, что россия использует атомную электростанцию как военную базу.

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"Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, расположенного рядом с атомной станцией, красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", – отметили в организации.

Что могут устроить россияне

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что если авария на ЗАЭС случится, то придется срочно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 50 километров. Это около 275 тысяч жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

По словам Старуха, реакторы на ЗАЭС надежные. Они могут выдержать удары. Наиболее опасными остаются резервуары с отработанным ядерным топливом.

Примите во внимание! Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинял Amnesty International в затягивании с заявлением по ЗАЭС.

Обратите внимание – критика Amnesty International от Великобритании: смотрите видео

Скандал с Amnesty International