Нову заяву правової організації Amnesty International зробили 12 серпня на фоні постійних обстрілів ЗАЕС. Зазначили, що росія використовує атомну електростанцію як військову базу.

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"Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодара, міста, розташованого поруч з атомною станцією, красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення", – зазначили в організації.

Що можуть спричинити росіяни

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що коли таки аварія на ЗАЕС трапиться, то доведеться терміново евакуювати людей, що мешкають у радіусі 50 кілометрів. Це приблизно 275 тисяч мешканців Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

За словами Старуха, реактори на ЗАЕС надійні. Вони можуть витримати удари. Найнебезпечнішими залишаються резервуари з відпрацьованим ядерним паливом.

Зауважте! Раніше президент України Володимир Зеленський звинувачував Amnesty International у затягуванні із заявою щодо ЗАЕС.

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