В Amnesty International возмущены смертным приговором иностранцам в составе ВСУ

Правозащитная организация Amnesty International отреагировала на смертные приговоры, которые боевики из так называемой ДНР вынесли воинам из Интернационального легиона: Эйдену Эслину, Шону Пиннеру и Брахиму Сааудуну.

Правозащитница НИна Давид отметила, что это очередное нарушение Женевской конвенции. При этом она не исключает, что это может являться своеобразным политическим инструментом со стороны России.

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Также член организации подчеркнула, что с осужденными мужчинами нужно обращаться гуманно, предоставлять им доступ к пище и воде и обеспечить им гуманные условия содержания под стражей.

Женевские конвенции и начальные протоколы к ним лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основное значение для защиты людей во всем мире путем ограничения страданий, вызванных войной… Похоже, поскольку Эйдан и Шон являются гражданами Великобритании, а также потому, что Великобритания поддерживает Украину в этом конфликте, возможно, это используется как своеобразный жестокий дипломатический инструмент.

– говорится в сообщении.

Представитель Amnesty International добавила, что Россия должна допустить международных наблюдателей в зоны боевых действий, чтобы они могли следить за всеми процессами.

Что известно о судилище над иностранцами

Самопровозглашенный "суд" из так называемой "ДНР" приговорил двух граждан Британии – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также воевавших на стороне Украины гражданина Марокко – Саадуна Брагима к смертной казни с помощью расстрела.

Приговор можно оспорить в течение месяца. Сообщается, что если оккупационная администрация на Донбассе отменит смертный приговор, воинам могут быть приговорены пожизненное заключение или 25 лет колонии.

Реакция мировых лидеров:

Британская министерша иностранных дел Лиз Трасс осудила действия пророссийских оккупационных "властей" Донбасса. Она подчеркнула, что приговор так называемого "суда" по квазиреспублике не имеет законной силы. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что Лондон будет сотрудничать с украинскими властями, чтобы уволить британцев, которые служили в Вооруженных Силах Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заверил, что украинские власти будут прилагать все усилия, чтобы уволить защитников. Он назвал действия кафиров публичным судилищем, которое ставит интересы пропаганды выше закона и морали, а также подрывает механизмы возвращения военнопленных.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич тоже осудила смертные приговоры, вынесенные террористами в оккупированном Донецке иностранцам. Она подчеркнула, что смертная казнь несовместима с человеческим достоинством.

Кроме того, на судилище отреагировали и в США и Канаде.

Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил выносивших смертельный приговор российских захватчиков с террористами ИГИЛ .

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