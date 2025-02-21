21 февраля, 04:30
В центре внимания Покровск и Великая Новоселка: анализ боевых действий за 20 февраля и карты ISW
Бои в Украине и России продолжались в течение суток 20 февраля. Какие последствия были – можно увидеть в обновленном отчете Института изучения войны.
Аналитики ISW отметили изменения на фронтах и своих картах. Продвижение фиксировали и в российской армии, и в ВСУ. 24 Канал рассказывает подробнее.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 21 февраля
- 20 февраля российские войска продолжили наступательные действия в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. То же самое касается Харьковщины, Купянского направления, Лиманского и на Боровую.
- Россияне продолжили атаковать на Северском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Наступали в пределах Часового Яра и в окрестностях. Так же и в Торецке и на юго-запад от города в районе Леонидовки, и так же на Кураховском направлении. Но ни на одном из этих участков успехов не имели.
- На Покровском же направлении зафиксированы продвижения и оккупантов, и ВСУ. Российские войска наступали под самим Покровском и возле многих населенных пунктов рядом. Геолокационные кадры подтвердили продвижение в центре села Запорожье.
Боевые действия в Украине и России за 20 февраля / Карты ISW
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- Украинские силы контратаковали вблизи Мирного и Зверево. Геолокационные кадры от 20 февраля указывают, что они тоже продвинулись в центре Запорожья, к юго-западу от Покровска.
- Также российские войска продвинулись вблизи Великой Новоселки. Они наступали в районе Новых Комаров, здесь фиксировали механизированный штурм, Новоочеретоватого и других поселений. Продвижение россиян геолокационные кадры показали к югу от Новоселки.
- 20 февраля российские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. О наземных действиях на Херсонском направлении сообщений не было.