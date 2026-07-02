Бывший командующий войсками химической, биологической и радиологической защиты Великобритании и НАТО, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу подробно проанализировал критическую ситуацию внутри Российской Федерации.

Главной темой интервью стало первое публичное признание Владимиром Путиным разрушительного воздействия украинских дальнобойных дронов на российскую топливную инфраструктуру и ПВО.

Британский эксперт проанализировал ситуацию в оккупированном россиянами Крыму, дефицит топлива на полуострове, а также неспособность Кремля защитить собственные города. Все это подталкивает Путина к реальным переговорам, но уже на условиях Украины.

Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказывает об их перспективах и подчеркивает, что Путин сегодня стал гораздо уязвимее, чем во время мятежа Евгения Пригожина три года назад.

24 Канал публикует тестовую версию интервью Хэмиша де Бреттон-Гордона. Полную версию этого разговора можно посмотреть на YouTube-канале War & Politics 24. Она на английском языке.

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Путин впервые публично признал поражение в дроновой войне

В телеинтервью, которое транслировалось в воскресенье, диктатор Путин впервые публично признал, что украинские дальнобойные атаки беспилотников на территории России создают серьезные проблемы и дефицит топлива по всей стране. Действительно ли ситуация окончательно складывается против Владимира Путина? И считаете ли вы этот кризис самым серьезным со времен марша Пригожина на Москву?

Что ж, на неделе, которая совпадает с годовщиной мятежа Пригожина, чрезвычайно странно слышать, как Путин публично признает, что дела идут очень плохо. Это чрезвычайно важно. Никогда раньше мы не слышали от него подобных признаний. Наоборот, всегда утверждалось, что все идет гладко и никаких проблем нет.

Но сейчас очевидно, что у президента Путина целый ряд проблем. Во-первых, он не может защитить Москву. Даже парад победы 9 мая состоялся только после того, как президент Зеленский заявил, что Украина не будет проводить атаки на Москву в этот день.

Сейчас кажется, что Россия просто не способна защитить свои города и нефтеперерабатывающие заводы от массированных волн украинских атак – очень сложных и продуманных ударов, которые имеют гораздо больший эффект, чем все, что делает Россия.

В российских СМИ в течение последних недель и месяцев нарастало недовольство, но то, что сам Владимир Путин заявляет о серьезных проблемах, происходит на очень тревожном для него фоне.

Помимо событий в Москве и в глубине России, в пятницу Крым объявил чрезвычайное положение.

Это почти неслыханно – публичное признание того, что в Крыму нет топлива. Электроэнергия в Севастополе, главном городе полуострова, включается крайне редко.

Крым всегда был главным курортом для россиян, ведь сейчас им практически некуда поехать. Но теперь пляжи закрыты, и люди уезжают тысячами.

То, что Владимир Путин подтвердил все это в течение выходных, заставляет задуматься. Мы обсуждали последние несколько месяцев, что Украина делает шаги вперед, и я считаю это огромными шагами.

Общаясь недавно с представителями западных разведывательных служб, я узнал, что они считают Путина сегодня более уязвимым, чем когда-либо ранее, даже во время мятежа Пригожина.

Полная версия интервью полковника Хэмиша де Бреттон-Гордона – смотрите видео:

Страх перед плохими новостями и ложь в Минобороны РФ

Это очень интересно. Давайте также вспомним статью в Washington Post о причинах, почему Кремль пропустил этот этап войны, когда начал проигрывать воздушную битву беспилотников. Европейские чиновники отмечают, что среди высокопоставленных российских военных существует нежелание делиться плохими новостями с Владимиром Путиным. Цитирую: "Люди просто игнорируют это. Даже если кто-то предупреждал, информация не доходила до верхушки кремлевского аппарата". Это продолжается с самого начала войны, но сейчас боль стала сильнее. Считаете ли вы, что эта система лжи внутри Министерства обороны РФ и Кремля является главной причиной того, что они не могут остановить украинские дроны?

Абсолютно. Здесь есть два очень важных момента. Во-первых, как вы правильно отметили, информация о реальном положении дел на передовой не доходит до Кремля и лично до Путина.

Командиры низшего звена настолько запуганы Путиным, что это напоминает поведение окружения Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. Люди боялись сообщать ему плохие новости, потому что Гитлер выходил из себя, увольнял и уничтожал их.

Мы видим огромное количество высших российских военных деятелей, которые либо были ликвидированы государством, либо загадочным образом выпали из окон, либо якобы покончили с собой.

Такой автократический тип лидерства неизбежно приводит к подобным последствиям. Никто не хочет доносить Путину плохие новости. Но сейчас этого уже не избежать.

Президент Путин, вероятно, сам читает прессу и видит, что происходит. В течение последних шести месяцев ему, видимо, рассказывали, что на фронте все прекрасно, хотя на самом деле это не так.

Мы знаем из сообщений за выходные, что Россия продолжает терять около 30 000 солдат ежемесячно. Они не могут их полноценно заменить – покрывают лишь около трети потерь, у них заканчиваются призывники.

Ходят слухи, что Путин собирается снова объявить открытую мобилизацию и принудительно забирать людей в армию. Это был бы крайне непопулярный шаг, которого Путин пытается избежать.

Второй элемент – это развитие беспилотной авиации, где Украина сейчас лидирует в мире. Мы уже обсуждали ранее, как президент Зеленский и его команда помогают странам Ближнего Востока защищаться от иранских дронов и ракет. Но темпы изменений и инноваций, которые мы наблюдаем в Украине, впечатляют.

Широкое использование отечественной крылатой ракеты-дрона "Фламинго" оказало колоссальное влияние, поражая цели на расстоянии тысяч километров вглубь России. Очевидно, что Россия не успевает за этими инновациями. Российская армия традиционно полагается на массу и живую силу.

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Мы понимаем, что россияне уже потеряли более 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными, что абсолютно неприемлемо для современного государства. Они не способны внедрять инновации так, как Украина, особенно в вопросе нанесения глубоких ударов массированными роями беспилотников.

На прошлой неделе я комментировал материал о том, как Украина использует метеозонды для доставки ракет и дронов вглубь России, а затем применяет искусственный интеллект для финального наведения и атаки.

Россия так не умеет. Она до сих пор полагается на крупные советские военные и научные институты для разработки идей, тогда как в Украине задействована вся страна. Если у кого-то есть хорошая идея – ее сразу берут в работу.

Россия по-прежнему ведет вчерашнюю войну с большим количеством солдат, танков и артиллерии, но без эффективного использования автономных систем. Мы видели, как блестяще украинские морские дроны уничтожили Черноморский флот РФ и заблокировали его остатки в портах.

Мы видим поразительное использование воздушных дронов и ракет, которые поставили российскую нефтяную промышленность на колени.

Украина проводит атаки на российские военные объекты практически беспрепятственно. Россия держится лишь за счет того, что бросает все больше солдат на убой, но этот ресурс исчерпывается.

И, наконец, как признал сам Путин, он начинает узнавать правду о том, что происходит.

Дела у россиян идут очень плохо, а у украинцев – довольно хорошо. Путин сейчас хочет возобновить мирные переговоры и стремится к прекращению огня. Но крайне важно понимать: какие бы разговоры о прекращении огня ни велись на Аляске или в Стамбуле много месяцев назад, сегодня мы находимся в совершенно иной ситуации.

Любое мирное соглашение должно обсуждаться исключительно на условиях Украины, потому что Украина сейчас доминирует благодаря технологиям, в то время как Россия слабеет, а терпение российского народа к своему лидеру иссякает.

Для России не существует хороших решений

Согласно источникам Washington Post в Кремле, сейчас там царит следующее настроение: "Все зависит от того, насколько мы сможем ограничить украинские удары и как быстро создадим новые системы ПВО. Люди больше не чувствуют себя в безопасности. Война постучалась в наши двери". Не считаете ли вы, что для российской армии физически невозможно защитить каждый метр своей территории из-за гигантских размеров РФ и тысяч украинских дронов, которые могут менять маршруты и высоту полета?

Совершенно невозможно. И это фактически открытое признание Кремля. Российская пресса уже открыто спрашивает: "Почему вы не можете защитить Москву?" На прошлой неделе стало известно, что Россия перебрасывает свои лучшие комплексы ПВО "Панцирь" с фронта для защиты Москвы, но это не помогает. Украина перегружает эти системы.

Некоторые умные украинские дроны имитируют гораздо более крупные цели, и Россия тратит на них свои дефицитные ракеты С-300 и С-400, которые стоят по миллиону долларов за запуск. У них заканчиваются эти ракеты

Путин теряет деньги, потому что не может продавать нефть. Даже если он может ее добыть и переработать в бензин или дизель, логистика разрушена.

Наконец, такие страны, как Великобритания и Франция, начинают блокировать российские танкеры "теневого флота", которые нелегально продают топливо по всему миру. Это оказывает огромное влияние.

Россияне вдруг осознали, что им лгали. "Трехдневная специальная военная операция", которая длится уже довольно долго, напрямую бьет по ним. Они не могут путешествовать, в Крыму нет топлива и света, цены на продукты взлетели, инфляция и процентные ставки зашкаливают. Пропаганда больше не может скрывать реальность.

Мы должны быть уверены в победе Украины. Путин должен включить инстинкт самосохранения и остановить войну, но прекращение огня должно быть только на условиях Киева.

Крым превращается в изолированный остров

Давайте подробнее остановимся на ситуации в Крыму. Там объявлено чрезвычайное положение. Украина успешно перерезает логистику из России в оккупированный Крым, люди покидают полуостров. Что это означает с военной точки зрения? Может ли Россия удерживать свои войска в Крыму в условиях отрезанной логистики и постоянных глубоких ракетных ударов?

Крым становится изолированным. Он действительно превращается в остров. Украина не только перерезала логистику к самому Крыму.

Раньше линия фронта на Донбассе снабжалась продовольствием и боеприпасами непосредственно из России. Но украинские дроны остановили этот поток. В ответ Россия начала снабжать фронт через Крым, но теперь и этот путь перекрыт.

Поэтому проблемы не только в Крыму. Войска РФ на передовой остаются без боеприпасов и провизии. В то же время Украина наносит удары по всем ключевым военным объектам РФ на полуострове.

Кажется, единственное, что еще не полностью уничтожено – это Керченский мост.

Украинские блогеры очень точно описывают ситуацию: тысячи людей в очередях на мосту в панике гадают, будет ли он стоять завтра. Многие паромы уже повреждены, мост остается единственным путем эвакуации. При этом мы не видим военного движения из России в Крым.

Изоляция Крыма – это блестящий стратегический ход Украины. То, что на оккупированных территориях объявляют чрезвычайное положение, свидетельствует о полном крахе планов Кремля. Даже Путин уже не может скрывать, что это полноценная война, а не какая-то "операция".

Жаль только, что Дональд Трамп сейчас настолько сосредоточен на Иране и Ближнем Востоке, что не замечает возможности помочь достичь справедливого мира для Украины, оказав давление на Россию в этот критический момент. Но в целом война складывается хорошо для Украины и очень плохо для России. Именно так, как и должно быть.

Почему призывы радикалов к тотальной войне – пустой звук

Между тем, по сообщениям Reuters, российские "ястребы" призывают Путина к радикальной эскалации, чтобы переломить ход войны. Эти провоенные голоса требуют полной мобилизации, уничтожения украинского правительства, убийства президента Зеленского и даже ударов по военным заводам в европейских столицах. Каковы шансы, что Путин решится на такой шаг и пойдет ва-банк в попытке изменить правила игры?

Это чистый жест отчаяния. Путин понимает гораздо лучше, чем эти "ястребы", что всеобщая мобилизация уничтожит его режим. Россияне этого не терпят. Единственная причина, почему они до сих пор молчат, – это отсутствие принудительного призыва для среднего класса.

Российским контрактникам платят баснословные деньги – более 70 000 долларов за выход на передовую. Это больше, чем получает британский солдат. Именно поэтому люди до сих пор идут добровольно. Но если начнется принудительная мобилизация по всей стране – Путину конец.

Призывы к атаке европейских городов или военных заводов – это абсурд. Россия может делать это скрытно через шпионаж, диверсии и кибератаки, что она и делает. Но любая прямая атака на страну НАТО активирует Статью 5, и тогда в конфликт вступят США. Путин это знает.

То же самое касается разговоров о тактическом ядерном оружии. Невозможно применить одну ядерную бомбу, не получив ответа. Запад и США мгновенно уничтожат российские силы обычным высокоточным вооружением.

У Путина еще остался инстинкт самосохранения. Его идеология воссоздания Советского Союза полностью провалилась, а аргументы для нападения на Украину не выдерживают никакой критики.

У Путина есть два пути: либо зафиксировать потери и попытаться добиться хоть какого-то прекращения огня, чтобы передохнуть, либо продолжать войну и окончательно проиграть все. Российские ультрарадикалы много кричат, но большинство их угроз – это просто пустой звук. У России нет ресурсов для реальной эскалации.

Зато Украина может наращивать удары. Рано или поздно российские олигархи и элиты скажут: "Хватит. Нам нужна жизнеспособная страна в будущем". Если Украина продолжит уничтожать их нефтяную отрасль, которая является хребтом экономики РФ, у них ничего не останется. Мы приближаемся к кульминационной точке войны.

Готова ли Европа к противостоянию с Россией?

Давайте также затронем тему оборонных расходов Великобритании и Европы. С вашей точки зрения, готовы ли европейские государства и Великобритания к потенциальному крупному столкновению с Россией?

Здесь есть два аспекта. Во-первых, европейские страны действительно существенно увеличили свои оборонные бюджеты. Германия выделила дополнительные 300 миллиардов евро на оборону. Страны Балтии, Польша и другие активно наращивают потенциал, проводят постоянные учения. Балтийские страны строят мощные линии обороны. Финляндия и Швеция вступили в НАТО.

По сравнению с ситуацией до 24 февраля 2022 года сегодня мы имеем совершенно иную картину. Военный потенциал европейских стран НАТО сейчас значительно превосходит российский. России будет крайне трудно противостоять европейским союзникам.

Что касается Великобритании, мы находимся в сложной политической ситуации. Премьер-министр Кир Стармер ушел в отставку из-за потери доверия после того, как министр обороны и министр вооруженных сил покинули свои посты из-за недостаточного финансирования армии. Британцы требуют тратить больше на оборону и меньше на социальные программы. Новый премьер-министр (вероятно, Энди Бернем) должен выделить необходимые средства.

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Эта неделя станет решающей. Британский план оборонных инвестиций, который постоянно откладывали, должен быть опубликован до саммита НАТО.

Нам нужны дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов для обеспечения надежного конвенционного сдерживания. Если этих денег не будет в плане, страну ждет политическая турбулентность. Европа сделала свой шаг, теперь очередь за Великобританией.

Несмотря на санкции, в российских ракетах и дронах до сих пор находят западные микрочипы и компоненты. Не считаете ли вы, что нужно приложить больше усилий для перекрытия этих каналов поставок, в частности через Китай?

Безусловно. Поскольку война длится так долго, следователи постоянно находят западные технологии в российском вооружении. Этому нужно положить конец.

Мой друг Кейлан Робертсон, который работает в Киеве, только что завершил исследование по Ирландии, поставляющей алюминий для российских ракет – около 50 000 тонн в год с завода в Ирландии. Это недопустимо во время войны.

Европейские страны должны сделать все возможное, чтобы ни одна их технология не попадала в Россию. Конечно, Китай продолжает поставлять электронику для РФ, и на Пекин нужно оказывать более сильное давление. Но в целом российская оборонная промышленность все равно приходит в упадок.

Россия теряет финансовые ресурсы из-за нефтяного эмбарго. Нам нужно дополнительное давление, чтобы заставить Кремль согласиться на условия мира, которые выдвинет президент Украины.

Недавно Украина нанесла успешный удар по военному заводу в Воронеже, который производит ключевые компоненты для российских ракет, с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. Также используются самолеты F-16. Не считаете ли вы, что западные страны должны больше инвестировать в производство таких ракет и передавать их Украине без каких-либо ограничений?

Полностью согласен. Ракеты Storm Shadow демонстрируют превосходную эффективность, так же как и собственные украинские крылатые ракеты "Фламинго". Очевидно, что западная разведка также помогает Украине с определением целей для этих ударов.

Но как жаль, что потребовалось столько времени, чтобы передать Украине Storm Shadow и другие ракеты в достаточном количестве. Два или три года назад мы с вами говорили о том, что западные ракеты, такие как Storm Shadow, Taurus и другие, должны быть предоставлены Украине немедленно и без каких-либо ограничений на использование на территории РФ. Если бы мы позволили это в самом начале войны, мы бы сейчас находились в совершенно иной, гораздо лучшей ситуации. Но что есть, то есть.

Украина сейчас самостоятельно производит колоссальное количество дронов и ракет, зачастую больше, чем некоторые западные страны. Европа должна сделать все, чтобы как можно скорее положить конец этой войне.

Нет никакого смысла держать эти ракеты на складах в Великобритании или Германии – их нужно передать украинским военным, которые знают, как их эффективно применять.

Также интересно наблюдать, как украинское правительство предупредило Беларусь о необходимости отключить башни связи, которые помогают российским атакам на Украину, и белорусский режим, похоже, серьезно испугался. Многие процессы сейчас развиваются в пользу Украины.

Великобритания и вся Европа должны стоять плечом к плечу с Украиной до ее полной победы и справедливого мира, которого она заслуживает.