Аналоги "Шахедов": Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе, – Камышин

Украина достигает успехов в производстве собственных дронов-камикадзе. Более того, в количестве этого типа беспилотников наше государство уже догнало Россию.

Речь идет о дронах-камикадзе, которые являются аналогами российско-иранских “Шахедов”. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, информирует 24 Канал.

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Украина догнала Россию в производстве аналогов "Шахедов"

По словам Камышина, украинские образцы дронов-камикадзе имеют поразительное сходство с иранскими "Шахедами" по мощности взрывчатки, дальности полета и другим техническим характеристикам.

На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России,

– пояснил он.

В своем заявлении министр также подчеркнул успехи нашей страны в производстве различных моделей БПЛА. Камышин уверенно заявил, что "все, что взрывается в России – наше".

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