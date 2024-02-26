Аналоги "Шахедов": Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе, – Камышин
Украина достигает успехов в производстве собственных дронов-камикадзе. Более того, в количестве этого типа беспилотников наше государство уже догнало Россию.
Речь идет о дронах-камикадзе, которые являются аналогами российско-иранских “Шахедов”. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, информирует 24 Канал.
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Украина догнала Россию в производстве аналогов "Шахедов"
По словам Камышина, украинские образцы дронов-камикадзе имеют поразительное сходство с иранскими "Шахедами" по мощности взрывчатки, дальности полета и другим техническим характеристикам.
На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России,
– пояснил он.
В своем заявлении министр также подчеркнул успехи нашей страны в производстве различных моделей БПЛА. Камышин уверенно заявил, что "все, что взрывается в России – наше".
Аналоги "Шахедов" в Украине: что известно о производстве БПЛА
- Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин сообщил, что Украина успешно разработала собственные беспилотники благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Сметанин подчеркнул, что беспилотники украинского производства имеют сходство с иранскими моделями "Шахед", но обладают улучшенными характеристиками.
- Он подчеркнул, что отечественные БПЛА превосходят возможности оригинальных беспилотников "Шахед", имея повышенную мощность и способность летать на расстояние до 1 000 километров.
- Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что подобное оружие к иранским "Шахедам" не является точным и высокотехнологичным. Поэтому очень важно иметь подобные дроны-камикадзе в большом количестве.
- Кроме того, заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский объяснил, зачем в Украине создадут Силы беспилотных систем. По словам военного, подразделения этого вида сил, которые в будущем будут сформированы, – это мощный кулак, что будет решать реальные задачи на поле боя.
- Украина также планирует в 2024 году выпустить около 1 миллиона дронов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такую цифру летательных аппаратов возможно изготовить, а заниматься этим вопросом будут не только государственные компании, но и частные.
- Министр обороны Рустем Умеров также рассказал, что вместе с главой Минцифры Михаилом Федоровым и командами министерств встретились с более 120 производителями БПЛА. Умеров также заверил, что дронов в 2023 году в Украине будет больше.