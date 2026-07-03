Покушение на Ермолаева: Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой во взрыве в Монако

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, которую подозревают в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Соответствующее уведомление появилось на сайте Интерпола утром в пятницу, 3 июля.

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Кого подозревают в покушении в Монако?

Интерпол опубликовал так называемую "красную карточку" на имя Анастасии Березовской.

На сайте отмечается, что она – гражданка Украины, владеет немецким языком и разыскивается за покушение на убийство с применением взрывного устройства в общественном месте в составе организованной преступной группы.

У женщины также есть татуировка на правой руке.

Между тем французское издание Le Figaro сообщило , что следователям понадобилось 48 часов, чтобы установить личность главной подозреваемой.

Заместитель прокурора Монако Морган Раймонд отметил, что она, вероятно, действовала не в одиночку. В течение последних дней правоохранители задержали еще двух мужчин, однако на данный момент доказательств их причастности к преступлению нет, поэтому их освободили из-под стражи.

По данным СМИ, следователи вышли на подозреваемую благодаря видео с камер наблюдения, а также указанию свидетеля, который пересекался с ней до инцидента. Правоохранители выяснили, что женщина несколько раз приезжала на место преступления 26 и 27 июня, проводя разведку.

В ходе расследования также стало известно, что она пользовалась арендованным автомобилем с немецкими номерами.

Напомним, 29 июня около 21:00 в Монако на границе с Францией прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, его спутница Анна Насобина и 13-летний подросток.

В настоящее время французские следователи рассматривают несколько версий мотивов покушения. Одной из них является причастность лиц, связанных с нелегальными финансовыми схемами и так называемыми днепровскими колл-центрами. В материалах расследования упоминается, что это направление бизнеса могло быть источником длительных конфликтов интересов между различными группами влияния.