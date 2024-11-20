В Сумах попрощались с 14-летней Анастасией Боровик, которая погибла от российской ракеты

20 ноября в Ильинской церкви в Сумах попрощались с 14-летней Анастасией Боровик. Она трагически погибла 17 ноября из-за попадания российской ракеты возле многоэтажки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы". На церемонию прощания пришли родные, друзья, одноклассники и учителя.

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Мечтала стать криминалистом и всегда помогала другим

В Сумах провели в последний путь 14-летнюю Анастасию Боровик, которая погибла 17 ноября из-за удара российской ракеты. Одноклассники вспоминают Анастасию как светлого, доброго человека, который всегда поддерживал других.

Когда-то она дала мне приют, когда мне негде было жить. Я это буду помнить всю жизнь,

– рассказала Елизавета Черткова.

Другой одноклассник, Иван Сысенко, поделился, что сидел с ней за одной партой несколько лет.

Она была отзывчивая, добродушная, всегда помогала. Просто не могу поверить, что ее уже нет,

– сказал он.

Анастасия училась в школе №15 и мечтала стать криминалистом. Директор школы Светлана Гончаренко рассказала, что девушка недавно приходила в школу узнать свои оценки.

Это огромная потеря для всех нас. Она была единственной из школы, кто жил в том микрорайоне. Никто до последнего не верил, что это могла быть она,

– сказала она.

К слову, в результате российского удара по Сумах 17 ноября погибли 12 человек. В частности, двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. 84 жителя многоэтажек, из которых 12 – дети, получили травмы различной степени тяжести.