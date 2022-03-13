Анастасия Тихая спасла из охваченного огнем Ирпеня 15 собак: трогательная история активистки

Фото Анастасии Тихой недавно было на страницах многих мировых СМИ. Она вместе с мужем Артуром Ли вывела из горящего Ирпеня 15 собак с инвалидностью. Еще за 4 активисты планируют вернуться.

Анастасия занимается передержкой животных. Оказывает им медицинскую помощь и содержитт, пока не найдется владелец.

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Собаки были очень уставшими, некоторые едва шли

По словам Анастасии, во время эвакуации ее муж нес на себе окровавленную собаку, ведь у животного половины задних лап не было. Пес разбил себе культи, пока шел.

Благодарит женщина терроборону. Бойцы им очень помогли, в частности, переносили животных через мост. А они с мужем вели только тех, кто ходит сам и боится чужих.

"Нам очень помогла тероборона. Они нас встретили в начале моста, сразу после журналистов. Подбежали к нам: "Девушки, ребята! Чем помочь?" – рассказывает Анастасия.

К сожалению, во время этого похода потерялись 4 собаки, еще одна – до этого. Все остальные пришли. В общей сложности было 19 собак, а довели активисты 15 из них.

Бигль и еще трое возле дома бегают. Сейчас поедем с мужем их отлавливать,

– отмечает женщина.



Анастасия Тиха и ее муж Артур Ли / Скриншот видео

Преимущественно все собаки – проблемные

Анастасия продолжает: все находящиеся у них собаки – это волонтерские собаки. Они подбирали, увозили из приютов и искали им семью.

"Пока ищут им семью – собаки живут у меня. Я за ними ухаживаю, поскольку у меня в основном все собаки проблемные. Это медицинский уход, корректировка поведения. Это все моя работа". – отмечает женщина.

Имеют супруги и собственных собак. К сожалению, одного потеряли – бигля в Ирпене. Артур добавляет: Свои собаки тоже, как правило, – бывшие из приюта.

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Дружба от терробороны, трехпалая Луна и глуховатый Дед

Также женщина показала и рассказала о собаках, за которыми они сейчас ухаживают. К примеру, Дружба, которую тероборона подбросила в машину активистам. Ведь эту собаку нужно было ввести с Романовского моста.

Кроме того, есть трехлапая Луна: ее сбила машина, поэтому пришлось ампутировать лапу. А стаффордширскому терьеру Кольтику повредило лапу во время рождения, и тоже ее пришлось ампутировать.

Вот ходит Дед, он – из приюта под Бородянкой. Он немного глуховат, ему – 15 лет. Он шел сам, чуть ли не в первых рядах. Когда мы выходили. Он, правда, под конец устал, пришлось его нести,

– акцентирует внимание на еще одном животном Анастасия.

Есть у них и собаки, которые уже никогда не будут ходить: одного сбила машина, а другого палкой ударили. Еще у одного животного не зарастет спина – тоже переехала машина.



Некоторые собаки уже никогда не смогут ходить / Скриншот видео

Многие ирпеньские передержки бросили собак

К примеру, передержка на Линиях – там в первый день войны закрыли 30 кошек и 40 собак и уехали.

"Они были 5 дней без еды и воды, пока мы не узнали. Мы туда поехали, забрали котиков, двух собак. Именно с одной передержки, там их 2 было. Там все нормально сейчас", – отмечает Анастасия.

Что касается второй передержки, то все сложилось не столь оптимистично. Туда упала ракета. Активистка до сих пор не знает, остались ли все 40 собак, которые были там.

"Они пожелали мне много хорошего, натравили соседей, сказали: "А почему ты думаешь, что на твой дом ракета не упадет, а на мой упадет?" И что вы думаете? Три дня назад туда упала ракета" , – добавляет женщина.

Кроме собак, активисты вынесли из Ирпеня 5 кошек и их собственных животных: хамелеона, черепаху, хомяка которого соседи подбросили в 7 утра, и рептилий, в том числе паука-птицееда.

Я не понимаю этого разграничения: собака с инвалдиностью или без. Они все имеют право на жизнь. Когда мне звонят по телефону и говорят: "Вот мы йорка не можем вывезти из Ирпеня". Я этого не понимаю чуть-чуть – под куртку засунули и пошли себе. Мы так поступили с чихуа-хуа,

– заключает Анастасия.

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