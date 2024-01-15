В России горят подъезды, среди подозреваемых – пропагандист Шарий: при чем здесь криптовалюта

Петербургская полиция проверяет причастность пропагандиста Анатолия Шария к массовым поджогам подъездов в городе. Сообщается, что причиной мог стать конфликт с "криптоинфлюенсером" Петром Луневым.

Сообщается, что Лунев и Шарий вместе работали над криптопирамидой, однако вдруг что-то пошло не так. Компаньоны рассорились, после чего родственникам и коллегам "криптоинвестора" начали поступать угрозы.

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Конфликт и криптовалютная афера

В промежуток между 28 декабря и 7 января в Петербурге произошло несколько поджогов покрышек в ряде подъездов российского города. В России по этому делу задержали 14 человек, из которых 8 были подростками. По их словам, они получали тысячу долларов после исполнения. Полиция проверяет причастность к поджогам шин в подъездах пропагандиста Анатолия Шария.

Как сообщается, дома, где совершали поджоги, так или иначе относятся к "криптовалютному консультанту" Петру Луневу (так называемый "Одиссей"). Там жили либо родственники Лунева, либо его знакомые или коллеги. Ранее в сети активно обсуждали их конфликт после недолгого сотрудничества.

Под квартирами в Петербурге поджигают покрышки / Фото российских СМИ

По сообщениям СМИ, Лунев создал криптопроект, медийным лицом которого стал Анатолий Шарий. Формально – это была криптопирамида, в которую Шарий вгонял своих подписчиков. Однако в ноябре 2023 года между "коллегами" возникло недоразумение, а проект с треском прогорел.

После этого в закрытом телеграм-канале Шария появилось видео, в котором на гугл-картах было отмечено три адреса в Петербурге. Именно по этим адресам, в частности, произошло поджог. В то же время, отец Лунева написал заявление в полицию, в котором утверждает, что Шарий требует у его сына более 8,2 миллиона долларов.

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