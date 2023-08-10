На фронте погиб майдановец Бабинский, который положил начало "Мегамаршу в вышиванках"

Андрей Бабинский погиб в бою с российскими оккупантами. Жизнь героя оборвалась 8 августа в Запорожской области.

Герой был творцом и вдохновителем "Мегамарша в вышиванках". Кроме того, он вошел в историю как общественный деятель, биохимик по специальности, старший солдат и боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Герой погиб в Запорожской области

Прессслужба "Мегамарша в вышиванках" сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине герой оборонял родную землю от российских оккупантов. В составе 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны герой получил специальность боевого медика.

Герой боролся с российскими оккупантами в Харьковской области и под Бахмутом. Уже летом 2023 года защитник перевелся в 80-й ОГШБр. Там герой участвовал в контрнаступлении героев ВСУ на Запорожском направлении. Мечтой Бабинского было освободить Крым.

8 августа 2023 года в бою за Украину, защищая ее свободу и независимость ценой собственной жизни, старший солдат Андрей Бабинский героически погиб вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области от российских артиллерийских обстрелов кассетными боеприпасами,

– говорится в сообщении.

Что известно об Андрее Бабинском

Прессслужба "Мегамарша в вышиванках" подчеркнула, что Бабинский был незаурядной личностью. Он запомнился как самый достойный друг, всегда остроумный, искренний и сообразительный. Ему удалось с ходу в несколько человек превратить Мегамарш в вышиванках в знаковое международное событие.

"Андрей очень любил и разбирался в аудиовизуальном искусстве, особенно музыке. Очень хорошо пел, играл на музыкальных инструментах, фотографировал на пленку. А еще непревзойденно стряпал и был прекрасным рассказчиком", – рассказывают о герое.

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Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя.