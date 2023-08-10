Герой був творцем та натхненником "Мегамаршу у вишиванках". Окрім того, він увійшов в історію як громадський діяч, біохімік за фахом, старший солдат та бойовий медик 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

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Герой загинув у Запорізькій області

Пресслужба "Мегамаршу у вишиванках" повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні герой обороняв рідну землю від російських окупантів. У складі 97 батальйону 107-ої бригади Сил територіальної оборони герой здобув фах бойового медика.

Герой боровся з російськими окупантами у Харківській області та під Бахмутом. Вже влітку 2023 року захисник перевівся до 80-ої ОДШБр. Там герой брав участь у контрнаступі героїв ЗСУ на Запорізькому напрямку. Мрією Бабінського було звільнити Крим.

8 серпня 2023 року в бою за Україну, захищаючи її свободу та незалежність ціною власного життя, старший солдат Андрій Бабінський героїчно загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району, Запорізької області від російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Андрія Бабінського

Пресслужба "Мегамаршу у вишиванках" наголосила, що Бабінський був непересічною особистістю. Він запам'ятався як надійний друг, завжди дотепний, щирий та кмітливий. Йому вдалося з ходи на кілька людей перетворити Мегамарш у вишиванках на знакову міжнародну подію.

"Андрій дуже любив та розумівся на аудіовізуальному мистецтві, особливо музиці. Дуже гарно співав, грав на музичних інструментах, фотографував на плівку. А ще неперевершено куховарив та був прекрасним оповідачем", – розповідають про героя.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя.

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