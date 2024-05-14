Готов даже умереть: преемник Шойгу назвал приоритеты на посту главы минобороны России

Андрей Белоусов заменил на посту министра обороны России Сергея Шойгу. Он уже выступил на заседании Совета Федерации, на котором сделал ряд заявлений относительно приоритетов своей работы.

Его цитируют прокремлевские пропагандистские СМИ. В частности преемник Шойгу заявил, что якобы "даже готов умереть", если это необходимо "для выполнения поставленных задач", передает 24 Канал.

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Белоусов назвал приоритеты своей работы

Преемник Шойгу сделал ряд заявлений на заседании Совета Федерации, которое проходило 11 мая. Так, Белоусов заявил, что приоритетом его работы будет "победа", а также подчеркнул, что "приложит все усилия, чтобы ее достичь". Новый министр обороны также заявил, что он всегда руководствуется принципом "ошибаться можно, врать нельзя".

Среди прочего также прозвучали и различные заявления о работе ведомства. Так, Белоусов заявил, что начал знакомиться с делами минобороны, и в первую очередь – с вопросами проведения так называемой "спецоперации". Преемник Шойгу также считает, что нужно повышать эффективность выполнения государственных оборонных заказов, а также усиливать контроль за ценообразованием.

Кроме того, поскольку Белоусов по специальности экономист, то он планирует интегрировать экономику России, чтобы повысить военные расходы. Чтобы не сеять панику среди россиян, преемник Шойгу не стал поднимать вопрос мобилизации, а лишь добавил, что комплектование оккупационной армии также является важной задачей. Также Белоусов рассказал, что планирует улучшать военное образование в России, поработать над вопросом выплат российским захватчикам и обеспечения их жильем.

Более того, преемник Шойгу планирует отрабатывать новые методы боевых действий, ведь собирается действовать на опережение ВСУ. Напоследок Белоусов высокопарно заявил, что якобы "готов отдать жизнь", чтобы решить поставленные перед ним задачи.

Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач,

– заявил Белоусов.

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