Защищал мирное будущее украинского народа: на фронте погиб воин из Тернопольщины Андрей Бидюк

На войне против российских захватчиков погиб военный из Тернопольщины Андрей Бидюк. Жизнь защитника оборвалась в Покровском районе Донбасса.

Трагическое известие сообщили в Почаевском городском совете.

Что известно об Андрее Бидюке?

В Почаевском городском совете рассказали, что через два дня военный должен был отмечать свой 26-й день рождения.

С глубокой печалью сообщаем о непоправимой потере – в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погиб наш земляк, житель села Рыдомиль Бидюк Андрей Михайлович,

– говорится в сообщении.

Известно, что родился он 23 июля 2000 года. Муж проходил военную службу в должности солдата, стрелка (помощника пулеметчика) 1-го батальона оперативного назначения одной из воинских частей.

Андрей Бидюк погиб 21 июля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Боково Покровского района.

Как отметили в общине, защитник до последнего дыхания оставался верен военной присяге, "мужественно защищая Украину, ее свободу и мирное будущее украинского народа".

Почаевский городской совет и все общество выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Защитника. Никакие слова не способны унять боль этой потери. Вместе с вами склоняем головы в глубокой скорби и разделяем вашу боль,

– добавили в городском совете.

О времени встречи траурного кортежа и чине захоронения местные власти обещают сообщить дополнительно.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Бидюка. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину

Недавно стало известно, что на фронте погиб военный пограничной службы из Волынской области, старший солдат Валентин Пирожик . Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Юрченково Харьковской области.

Также после более года неизвестности подтвердилась гибель украинского военного Максима Бербенко из Днепропетровской области. Защитник полег в бою вблизи села Тоненько Донецкой области еще 8 марта 2024 года.

Тем временем в Ивано-Франковске простились с погибшим 26-летним австралийцем Сэмюэлем Майклом Педраццини , защищая Украину. До службы в ВСУ Сэмюэль был военным австралийской армии, обучал украинских защитников в Великобритании, а затем приехал в Украину как волонтер и стал боевым медиком.