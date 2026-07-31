Андрей Билецкий откровенно ответил, планирует ли он идти в президенты
Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий заявляет, что до окончания войны не думает о баллотировании на пост президента. В то же время бригадный генерал не исключил такой возможности в будущем.
Об этом он рассказал в интервью американской блогерше из движения MAGA Лоре Лумер.
Планирует ли Билецкий баллотироваться в президенты?
Прежде всего Билецкий отметил, что он против проведения выборов в Украине во время войны. По его словам, украинское общество, так же как и американское, достаточно поляризовано. По мнению генерала, это может очень негативно повлиять на обороноспособность страны.
Билецкий рассказал, что дал себе слово до конца войны оставаться исключительно военным и сосредоточиваться только на результате, победе и выживании подчиненных ему солдат.
Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше,
– подчеркнул командир.
Генерал добавил, что ему хотелось бы, чтобы его страна стала лучше и богаче. По его мнению, это общий долг украинцев перед теми, кто погиб.
На уточняющий вопрос Лумер о том, рассматривает ли все-таки Билецкий для себя возможность баллотироваться в президенты, он ответил: "Не нет". Таким образом, генерал не исключил такой возможности в будущем.
Напомним, что Лора Лумер – ультраправая блогерша и сторонница Дональда Трампа. В конце июля она приехала в Украину, чтобы самостоятельно "разоблачить" российскую пропаганду.
Блогерша также взяла интервью у Владимира Зеленского.