Ближайший человек к президенту и серый кардинал: биография главы ОП Андрея Ермака

Андрей Ермак молниеносно ворвался в украинскую политику: после 9 месяцев работы помощником Владимира Зеленского он возглавил Офис Президента. Его влияние стремительно росло, Ермак стал главным переговорщиком между Москвой – Вашингтоном, а сейчас, очевидно, именно он отвечает за проведение обменов пленными.

Что известно об Андрее Ермаке – руководителе Офиса Президента, рассказывает 24 Канал. Мы собрали главные факты о карьере политика, достижениях и факты из личной жизни.

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Детство, образование и семья

Родился Андрей Борисович Ермак 21 ноября 1971 в Киеве. В конце 80-х семья переехала в Афганистан, поскольку отца – Бориса Ермака отправили в советское посольство в Афганистане организовать там систему профессионально-технического образования. Андрей остался жить в Киеве с бабушкой.

В 1989 году окончил среднюю школу №259 в Киеве, работал лаборантом кабинета технических средств обучения Центрального института усовершенствования учителей при Министерстве образования.

В 1995 году окончил Институт международных отношений КНУ им. Шевченко: получил диплом магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка. В том же году Ермак получил Свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью.

С 1991 по 1995 год был помощником юриста и юристом в юридической фирме "Проксен". Консультировал крупные международные компании, которые в тот период начинали сотрудничать с Украиной.

Сейчас Андрею Ермаку 51 год, он холост и нет детей. Что касается семьи, то у Ермака есть еще младший брат – Денис.

Бизнес, юриспруденция – база капитала

В 1997 году Ермак вместе с двумя одногруппниками учредили "Международную юридическую компанию". Именно она стала основой его юридического бизнеса.

Андрей Ермак активно участвовал в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности.

В 2009 году основал и возглавлял до 2018 года общественную организацию "Ассоциация предпринимателей города Киева".

Является основателем Garnet International Media Group. А также членом Украинской киноакадемии и Европейской киноакадемии (с 2017 года).

Обратите внимание! Андрей Ермак активно ведет телеграм: у себя на канале он публикует реакции на те или иные события, их часто распространяют в СМИ как комментарии ОП. Именно в телеграме Ермак сообщает о результатах обмена пленными.

В фейсбуке Ермак не очень активен, а вот в твиттере – фактически дублирует сообщения из телеграм-канала, однако – на английском.

Карьера режиссера

Андрей Ермак был продюсером. Его дебютной работой стала лента "Правило боя" – драма о боксере, который из-за болезни матери вынужден участвовать в боях без правил.



Афиша дебютного фильма Ермака "Правило боя"

Сам Ермак утверждал, что "стал продюсером случайно", потому что имел много знакомств в этой сфере.



Ермак на презентации фильма "Межа" / Фото Детектор медиа

В центре кинобизнеса Андрея Ермака – компания "Гарнет Интернешенел Медиа Групп". Это полноценный продакшн, продюсерская и дистрибьюторская фирма. 1% компании принадлежит брату Денису, остальные – Ермаку.

"Гарнет" в сотрудничестве с другими компаниями снимала фильмы: "Фіксація пріоритетів", "Передчуття", "Викрадення диявола" и украинско-словацкий фильм "Межа" – его считают самым успешным проектом за время кинопродюсерства Ермака.



"Межа" – уголовный триллер о контрабанде на словацко-украинской границе

Политическая карьера

По данным Prozorro, суммарно с 2016 года, когда Ермак занимался кинобизнесом, его компания "Гарнет" получила более 53 миллионов гривен из государственного бюджета на создание и продвижение фильмов.

Ермак до 2019 года избегал активной политической деятельности. С мая 2006 по ноябрь 2014 он был помощником на общественных началах народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.

Определяющим для политической карьеры Ермака стало его знакомство с Владимиром Зеленским. Они познакомились еще в те времена, когда Зеленский руководил телеканалом "Интер". А "Международная юридическая компания" Ермака предоставляла услуги защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права, в том числе и медиагруппе "Интер".



Ермак и Зеленский были давно знакомы / Фото с фейсбук-страницы Андрея Ермака

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Доходы

Пока актуальных данных о доходах и имуществе, которым владеет Андрей Ермак нет – сведения закрыты на время военного положения. Однако по состоянию на 2019-й на сайте НАПК было указано, что за год он заработал 256 тысяч гривен – от предпринимательской и юридической деятельности.

При этом у Ермака не было собственного авто, а его единственная квартира в залоге за кредит. В то же время его же фирма должна Ермаку свыше 8 миллионов гривен.

Справедливости ради добавим, что 11 марта 2020 года Ермак все же приобрел автомобиль – Mercedes-Benz S350 2019 года выпуска – за более чем 3 миллиона гривен. Соответствующие сведения он внес в НАПК уже 20 марта.

В декларации за 2020 год год Андрей Ермак указал доход – 475,6 тысячи гривен.

в должности главы Офиса Президента Ермак заработал за год 444,5 тысячи гривен;

1,8 тысячи гривен зарплаты получил с основного места работы в ООО "Международная юридическая компания";

10,3 тысячи гривен – в той же компании на должности по совместительству;

4,9 тысячи гривен – от АО "Международная юридическая компания";

5 тысяч гривен от отчуждения ценных бумаг;

8,9 тысячи гривен страховых выплат.

Наличные, деньги в банках и кредиты

В 2020 году Ермак указал, что хранит 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро наличными. У главы ОП было 226,3 тысячи гривен на банковских счетах; а еще – 1,381 миллиона гривен, заемных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", и задолженность этой компании по 2 договорам в размере 8,314 миллиона гривен.

На конец 2020 года политик имел остаток кредита в размере 2,643 миллиона гривен, взятого для приобретения квартиры.

Большая политика: какие задачи стояли перед Ермаком

В большую политику Андрей Ермак пришел в мае 2019 года, когда новоизбранный шестой Президент Украины Владимир Зеленский назначил его своим помощником.

Сферой ответственности помощника президента была внешняя политика Украины – еще тогда Ермак активно участвовал в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией; позже – в организации обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.

Также Ермак отвечал за процессы организации встречи в нормандском формате с украинской стороны и участвовал в формальных и неформальных переговорах с Россией и США.

Неформальные переговоры и скандалы

Андрей Ермак возглавил Офис Президента 11 февраля 2020 года (заменив Андрея Богдана на этом посту). Между Богданом и Ермаком был конфликт из-за разных позиций по внутриполитическим вопросам. Конфликт в ОП был практически открытым. В день кадровых перестановок Владимир Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты, мешающие работать.

Ермак принимался за сложные задачи и решал их. Заметим, что методы не всегда были дипломатическими. К примеру, он мог себе позволить попросить у спецпредставителя Госдепа Курта Волкера телефон адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, позвонить ему и назначить тайную встречу в Мадриде.

Однако такая настойчивость на "диалоге" должна была иметь свою цену. Впоследствии оказалось, что Ермак пытался договориться о встрече Зеленского с Трампом. По версии The New York Times, адвокату Трампа нужно было, чтобы Украина "включилась" в борьбу против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Этого не произошло – Трампу объявили импичмент. Однако в СМИ достаточно много информации о том, как тот шантажировал Зеленского.

Если продолжать тему скандалов в деятельности Ермака, вспомним, что в 2019 году Конгресс США обнародовал детали общения Ермака и советника президента Игоря Новикова с экс-спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Ермак и Новиков обвинили экс-президента Петра Порошенко в гибели и ранении их братьев на Донбассе. Тейлор тогда заявил, что оба в телефонах показывали фотографии родственников, которые, однако, оказались живы. Ермак информацию опроверг.

Брат Ермака – Денис – действительно участвовал в АТО, где получил контузию головного мозга.

Это не единственный инцидент, где упоминается Денис Ермак. Весной 2020 года родной брат к тому времени уже председателя ОП попал в коррупционный скандал. В сети появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата руководителя ОП, обещает собеседникам за денежное вознаграждение договориться о трудоустройстве в органах власти. В видео были указаны дата и время съемки – 20 августа, 16 и 23 сентября и 3 октября 2019 года.



Денис якобы через брата Андрея договаривался об руководящих должностях за деньги / Коллаж 24 Канала

На записях слышно, как мужчины обсуждают суммы, должности, способ решения "вопросов". Тогда Ермак заявил, что за пленками стоят те, кто хотел довести страну до дефолта. Руководитель ОП обратился в ГБР и Генпрокуратуру. Ермак сумел отстоять свое имя, репутацию и продолжил свою работу.

Почему отца Ермака связывали с ФСБ

В конце 80-х отца Андрея Ермака – Бориса – отправили в советское посольство в Афганистане. В те времена это называлось быть "спецом".

Многие из "спецов", особенно те, кто был в Кабуле в разгар Афганской войны, сотрудничали с КГБ или разведкой. Однако в нескольких интервью Андрей Ермак отрицал причастность отца к спецслужбам.



Отец главы ОП Борис Михайлович Ермак в Афганистане / Фото с фейсбука страницы Дениса Ермака

Опроверг связи с ФСБ и сам Борис Ермак. Он рассказал, что занимал в конце 1980-х высокий пост в посольстве СССР в Афганистане, там познакомился с тогда малоизвестным, а теперь влиятельным российским банкиром Рахамимом Эммануиловым. Через религиозную общину он связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. Ермак-старший помогал создавать в Афганистане систему профтехобразования, а Эммануилов работал переводчиком в аппарате экономического советника и в торговом представительстве СССР.



Андрей Ермак с родителями / Фото Бабеля

Полномасштабное вторжение

С самого начала назначения Ермака в ОП о нем говорили, что он серый кардинал. Ермак многое сделал для внешней политики и продолжает делать во время полномасштабного вторжения.

А за год войны Ермак закрепил за собой роль второго человека в Украине. Он пользуется личным расположением и близостью к президенту. Подчиненные руководителя ОП часто пользуются таким же статусом и политическим весом, что и условно министры.



Ермак вместе с Зеленским и Залужным на Банковой / Фото ОП

Ермак принимает участие в различных процессах, связанных с войной: в частности, по введению санкций против страны-агрессора, занимается разработкой планов урегулирования. Он присутствует на большинстве международных встреч с партнерами, в частности, имеет налаженный контакт с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также часто ездит с Владимиром Зеленским на передовую.



Ермак и Салливан во время приезда Байдена в Киев / Фото ОП