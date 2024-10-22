Прокурорство и ряд скандалов: биография Андрея Костина, который подал в отставку

Андрей Костин был генеральным прокурором два года и подал в отставку 22 октября. Он стал 17-м главой Офиса Генпрокурора. 24 Канал собрал детали биографии чиновника.

Отставка Костина связана со скандалами с фальшивыми инвалидностями среди прокуроров. Чиновник написал, что считает правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора.

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Биография Андрея Костина

Костин – профессиональный юрист, в 1995 году окончил Одесский государственный университет имени Мечникова по специальности "Правоведение". Вся его жизнь связана именно с юридической сферой, он прошел путь от юриста до руководителя компании.

Является заместителем главы президиума объединения адвокатов "Одесская областная коллегия адвокатов", соучредителем и членом правления ОО "Одесский дипломатический клуб", а также соучредителем и директором адвокатской компании "Право".

Преподавал конституционное, бюджетное, налоговое и таможенное право, а также Европейскую конвенцию по правам человека на курсах для юристов при Одесской областной коллегии адвокатов.

С 2000 года – член Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association), в течение 2012 – 2019 годов был заместителем главы Совета адвокатов Одесской области, в 2013 – 2016 годах – главой комитета по международным отношениям Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Политическая карьера Костина началась в 2010 году. Тогда он был в избирательном списке "Фронта Змин" на выборах в Одесский горсовет, но депутатом не стал.

В 2019 году юрист баллотировался как кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" на парламентских выборах. В список этой партии его рекомендовал якобы сам Ермак.

Костин был избран народным депутатом Украины IX созыва, заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. С января 2020 года занимал должность главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, главы подкомитета по вопросам выполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров.

Член делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

28 июля 2022 года назначен генеральным прокурором Украины. Михаил Подоляк тогда объяснил это назначение так: мол, Костин – юридический перфекционист, имеет юридическую въедливость и круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях.

Является Заслуженным юристом Украины – это звание присвоил ему Владимир Зеленский в 2021 году.

Скандалы, связанные с Андреем Костиным

В первую очередь вопросы к нему возникли в связи с возможным назначением родственников на должности. Ведь родственники Костина были помощниками нардепов и самого Костина.

Также в 2019 – 2020 годах не декларировал какого-либо жилья в Киеве, хотя, по данным сайта Верховной Рады, получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере около 20 тысяч гривен в месяц.

В 2019 году продал две квартиры в Одессе, но не подал в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Костин дважды был в оккупированном Крыму – в 2015 и 2018 годах. По его словам, ездил к врачу.

В 2021 году участвовал в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование. Общественные организации также не рекомендовали его на должность. А журналисты "Схем" обнаружили, что у трех членов отборочной комиссии был вероятный конфликт интересов из-за связей с Костиным.

Во время конкурса на главу САП Костин нарушил правила использования государственных авто.

В 2022-м он отказывался в определенный срок открывать дело на бывшую коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву за получение ею подарка в 20 миллионов гривен.

В 2023 году его дочь написала в инстаграме, что ее достала "Шотландия – Финляндия" и она хочет "домой в Монако". Затем девушка объяснила, что якобы пошутила.

Наконец, в июне 2024 года генпрокурор отказался прийти в Верховную Раду, чтобы объяснить вероятные коррупционные действия своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

Костин подал в отставку

Президент Украины сегодня провел заседание СНБО относительно очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины (...) Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора,

– написал он.

Костин отметил, что согласен с Зеленским: неправомерные решения о предоставлении инвалидности должны быть отменены, а те, кто принял их, должны ответить.

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сказал: "Сегодня на СНБО обсудили также ситуацию в органах прокуратуры Украины. По итогам этого разговора Генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении".