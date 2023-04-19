Друг прикрыл своим телом – в Конгрессе США прозвучало сообщение от ребенка, которого похитила Россия

Генпрокурор Украины Андрей Костин говорит в Конгрессе США. Кроме того, там прозвучали сообщения от детей, похищенных Россией. Их озвучила адвокат Екатерина Бобровская.

Бобровская отметила, что это сообщение получила в ночь на 19 апреля. Ей написал подросток, который сейчас находится на территории России. Туда его незаконно вывезли российские оккупанты.

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Подросток отмечает, что ему тяжело спать. Видел столько смертей. В то же время мучают два – лучшего друга и ребенка.

Друг прикрыл меня своим телом, его разорвало. Он единственный, кто был со мной всю жизнь. После смерти родителей единственный, кто оставался рядом. А девочка – когда мы ехали за водой, я услышал крики. Остановился, выбежал. Там лежало тело женщины и девочка с дырой в груди. Лет 10. Она умирала и кричала, помогите,

– говорится в сообщении.

Подросток рассказывает, что взял девочку на руки и стал успокаивать. Ей уже нечем было помочь, к сожалению. Тогда подросток пытался улыбаться девочке, чтобы она поверила, что все будет хорошо. В то время его душу просто разрывало.