Герой с более 400 боевыми вылетами: на войне погиб воин со Львовщины Андрей Ковальчик
- Андрей Ковальчик, воин из Львовщины, погиб на передовой в Донецкой области.
- Герой имел более 400 боевых вылетов, в частности на Азовсталь, и служил в 12 отдельной бригаде армейской авиации и 150 отдельной механизированной бригаде.
На передовой погиб защитник со Львовщины Андрей Ковальчик. Герой стал на защиту Родины в первые дни российского вторжения и до последнего защищал свою семью и государство.
Еще в августе Андрей Ковальчик пропал без вести в Донецкой области, но у родных была надежда, что он вернется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Городоцкий городской совет.
Что известно об Андрее Ковальчике?
Ковальчик Андрей Тарасович – уроженец Мшаны, родился 9 апреля 1993 года. В армию мужчина присоединился по собственной воле сразу же. когда оккупанты напали на украинскую землю. Сначала Герой защищал Украину в составе 12 отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.
Андрей не рассказывал родным о боевых задачах, однако при его жизни они так и не узнали, что он имел более 400 боевых вылетов, в частности на Азовсталь.
В дальнейшем Андрей Ковальчик воевал в составе 150 отдельной механизированной бригады. Там во время выполнения боевого задания он пропал без вести. Три месяца родные провели в ожидании, однако поступила страшная весть о том, что Андрей погиб.
Выражаем искренние соболезнования близким воина: маме, папе, сестре с семьей, бабушкам. Племянникам, крестникам, которые очень любят своего Героя за легкий веселый нрав, за отвагу и стремятся во всем подражать Андрею. – написали земляки Андрея Ковальчика.
24 Канал выражает искренние соболезнования семье Героя Андрея Ковальчика. Вечная память и уважение воину!
Украина теряет своих героев
В конце октября на войне погиб воин родом из Донецкой области Андрей Сиробаба. Он уехал из родного города на Полтавщину, где встретил свою любовь. Но война разрушила планы молодой семьи. Андрей решил уйти на фронт, где с честью выполнил свой долг перед Родиной.
Выполняя боевое задание погиб харьковский художник и поэт Сергей Науменко. Он присоединился к армии в 2023 году. Сообщество запомнило Сергея как талантливого и легендарного артиста.