Об этом сообщила в соцсетях мать покойного Валентина Поднебенная, передает 24 Канал. СМИ назвали вероятную причину смерти в колонии в №15 в Могилеве.

Как умер Андрей Поднебенный?

Поднебенный был гражданином России, но имел вид на жительство в Беларуси. Силовики задержали его в ноябре 2021 года.

Белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на источники сообщает, что причиной смерти мужчины стало удушение.

Какая-то сволочь лишила его свободы а далее и жизни... Уходят лучшие. Мои золотые внученьки остались остались без отца… Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном...

– написала мать.

Позже отреагировала и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская: "Мое сердце разбито из-за смерти 36-летнего политзаключенного Андрея Поднебенного, о которой сообщила его мать. Он провел почти четыре года за решеткой в Беларуси... Необходимы срочные действия, чтобы спасти жизнь заложников режима".

К слову, ранее за решеткой в Беларуси умерли политзаключенные Валентин Штермер, Дмитрий Шлетгауэр, Александр Кулинич, Игорь Ледник, Вадим Храсько, Алесь Пушкин, Николай Климович и Витольд Ашурок.

Обратите внимание! Официальные источники пока не подтвердили ни один инцидент.

Что известно о белорусском политзаключенном?

По данным Правозащитного центра "Вясна", Поднебенный учился в Гомельском государственном университете транспорта, а позже перевелся в Харьковский автомобильный университет.

Работал индивидуальным предпринимателем и имел разрешение на розничную торговлю товарами, а также в сфере торговли автозапчастями, проводил курсы вождения автомобиля.

У покойного остались жена и двое маленьких детей.

В 2019 году он стал интересоваться общественной жизнью, выступая против плотной застройки в своем районе. На выборах 2020 года, где был наблюдателем, возмутился фальсификациями, поэтому писал жалобы в прокуратуру на председателя комиссии. Также участвовал в протестах.

Поднебенного задержали в 2021 году и обвинили в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, создании экстремистского формирования, акте терроризма, проколе колес 39 троллейбусов, создании и администрировании телеграмм-канала и чата, которые были признаны экстремистскими формированиями, а также поджоге крана на строительной площадке.

В 2022 году КГБ включил политзаключенного в "список лиц, причастных к террористической деятельности". В 2023 году суд добавил новые обвинения и еще 1 год и 8 месяцев колонии строгого режима к сроку. Впоследствии осужденного перевели из СИЗО-3 в исправительную колонию № 15.

