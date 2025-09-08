Про це повідомила в соцмережах мати покійного Валентина Піднебенна, передає 24 Канал. ЗМІ назвали ймовірну причину смерті в колонії в №15 у Могилеві.

Як помер Андрій Піднебенний?

Піднебенний був громадянином Росії, але мав посвідку на проживання в Білорусі. Силовики затримали його в листопаді 2021 року.

Білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на джерела повідомляє, що причиною смерті чоловіка стало задушення.

Якась сволота позбавила його свободи, а потім і життя... Йдуть кращі. Мої золоті онучки залишилися без батька… Радує одне, що більше ніхто не зможе ні фізично, ні психологічно знущатися з мого сина…

– написала матір.

Згодом відреагувала й лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська: "Моє серце розбите через смерть 36-річного політв'язня Андрія Піднебенного, про яку повідомила його мати. Він провів майже чотири роки за ґратами в Білорусі... Необхідні термінові дії, щоб врятувати життя заручників режиму".

До слова, раніше за ґратами в Білорусі померли політв’язні Вітольд Ашурок, Олесь Пушкін, Микола Климович, Вадим Храсько, Ігор Ледник, Валентин Штермер, Олександр Кулинич та Дмитро Шлетауер.

Зверніть увагу! Офіційні джерела наразі не підтвердили жоден інцидент.

Що відомо про білоруського політв'язня?

За даними Правозахисного центру "Вясна", Піднебенний навчався в Гомельському державному університеті транспорту, а пізніше перевівся до Харківського автомобільного університету.

Працював індивідуальним підприємцем і мав дозвіл на роздрібну торгівлю товарами, а також у сфері торгівлі автозапчастинами, проводив курси керування автомобілем.

У покійного залишилися дружина та двоє маленьких дітей.

У 2019 році він став цікавитися громадським життям, виступаючи проти щільної забудови у своєму районі. На виборах 2020 року, де був спостерігачем, обурився фальсифікаціями, тож писав скарги до прокуратури на голову комісії. Також брав участь у протестах.

Піднебенного затримали у 2021 році та звинуватили у замаху на умисне знищення або пошкодження чужого майна, створенні екстремістського формування, акті тероризму, проколі коліс 39 тролейбусів, створенні та адмініструванні телеграм-каналу та чату, які були визнані екстремістськими формуваннями, а також підпалі крана на будівельному майданчику.

У 2022 році КДБ включив політв'язня до "списку осіб, причетних до терористичної діяльності". У 2023 році суд додав нові обвинувачення та ще 1 рік і 8 місяців колонії суворого режиму до терміну. Згодом засудженого перевели з СІЗО-3 до виправної колонії № 15.

