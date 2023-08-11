По данным журналистов, в июне 2022 года экс-замглавы Администрации экспрезидента Виктора Януковича Андрей Портнов уехал из Украины. Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов объяснил, как случилось, что приспешник Януковича и откровенно пророссийский политик до сих пор не под национальными санкциями Украины.

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Не хватает бумажек

После побега Януковича Андрей Портнов продолжал продвигать пророссийские нарративы. Он активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства, а также проевропейские реформы в стране. Более того, журналисты "Схем" выяснили, что политик владеет элитным состоянием в Москве.

А в 2021 году Портнов оказался под санкциями Вашингтона как коррупционер. В США экс-регионалу инкриминируют вмешательство в работу генпрокурора Украины и попытки повлиять на Конституционный суд.

Впрочем, ничего из вышеперечисленного не хватило для того, чтобы затолкнуть Портнова в санкционный список СНБО.

Ранее глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов уже объяснял, что санкции в отношении Портнова не применяют, потому что не хватает нужных документов. По его словам, соответствующие органы должны подать в СНБО документы, на основании которых уже можно рассматривать вопросы применения санкций к тому или иному лицу. Таких документов по Портнову к нему не поступало, отметил Данилов.

Я не могу пользоваться эмоциями. Мы работаем только с документами. Как только документы поступают в СНБО, мы обязательно с этими документами начинаем работать. Если есть документы – мы работаем. Если ни один орган не подал документы, то не важно кто это лицо, – мы не можем ничего сделать,

– заявил глава СНБО.

Данилов добавил, что ему трудно ответить, почему соответствующие органы до сих пор не предоставили в аппарат СНБО соответствующиее документы относительно Портнова.

Андрей Портнов и Украина