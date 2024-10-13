Воевал еще с 2019 года: в аварии погиб военный из Ивано-Франковской области Андрей Щеднов

Украина потеряла еще одного защитника. 12 октября 2024 года в дорожно-транспортной аварии погиб военнослужащий из Коломыи, что на Ивано-Франковщине, Андрей Щеднов.

Об этом сообщил председатель Коломыйской общины Богдан Станиславский.

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Погиб украинский военный Андрей Щеднов

12 октября из-за аварии погиб военнослужащий из Коломыи Андрей Щеднов. Это печальные новости для общества, искренне соболезнуем всем родным и близким воина,

– говорится в сообщении.

Андрей Щеднов участвовал в ООС с 2019 года, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину защищал Донецкую область в составе ВСУ.

13 октября в 17:00 в церкви священномученика Иосафата в Коломые будут читать псалтырь за воином Андреем Щедновым. Похороны бойца начнутся 14 октября в 11:00.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким Ростислава Романько. Вечная и светлая память.

Напомним, что в бою с врагом погиб 18-летний защитник Ростислав Романько. Герой, родом из Мариуполя, подписал контракт в день своего совершеннолетия.