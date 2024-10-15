Боль, сожаление и отчаяние: на войне погиб защитник из Львовщины Андрей Штипук

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте погиб защитник из Львовщины Андрей Штипук.

Военный погиб на Харьковщине. Трагическую весть сообщили в Добромильской городской территориальной общине.

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Андрей Штипук погиб на войне

На войне против российских оккупантов погиб 37-летний защитник Украины Андрей Штипук. Свое последнее задание он выполнил вблизи населенного пункта Берестово в Харьковской области.

Украинский воин жил в селе Вилюничи, что на Львовщине. Трагическую новость на днях подтвердила Добромильская ОТГ.

Боль ... сожаление ... отчаяние. В нашей общине тяжелая потеря... Нет слов, которые могут уменьшить боль потери. Искренние соболезнования родным и близким павшего защитника,

– написали представители местной власти.

Там указали, что Штипук Андрей Дмитриевич родился 14 марта 1987 года. Герою, который боролся за родную землю до последнего, навсегда осталось 37.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память!