Ребенок не помнит момент аварии

Андрюше провели уже 3 операции, впереди – еще столько же.

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Сестра Андрея Марина рассказала, что он уже дома, но постоянно чувствует боль в руке. Что-то взять правой рукой ребенок не может, поэтому все делает только левой.

На операции должны одновременно три пластины забирать. Ставить новую пластину на череп, чтобы закрыть. Делать руку. Потом он будет разрабатывать, и реабилитация пойдет,

– поделилась Марина.

По ее словам, муж пьяной виновницы ДТП перечислил на лечение мальчика 40 тысяч гривен. Ранее водитель дала семье 5 тысяч, однако этих денег не хватило даже на один день.

Андрюша записал видеообращение

Школьник какое-то время находился в больнице без сознания. Во время 5-часовой операции медики извлекали куски арматуры из его головы. Теперь состояние Андрюши уже улучшилось, и он записал видеообращение.

Добрый день. Меня уже выписали из больницы, но ждет еще пару операций. Спасибо всем за поддержку,

– сказал мальчик.

Смотрите видеообращение Андрюши Тарасюка:

Что известно о ДТП

В Виннице 24 мая 43-летняя пьяная водительница Haval не справилась с управлением и выехала на тротуар. Там она столкнулась с забором и наехала на Андрюшу. Вследствие этого мальчик накололся головой на арматуру. Его в очень тяжелом состоянии отвезли в реанимацию.

Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови виновницы ДТП превышал норму в 16 раз. По словам очевидцев, когда женщина вышла из автомобиля, то вела себя неадекватно. Она упала в лужу, а потом легла на задние сиденья машины.

Сама же водительница заявляла, что это ребенок был пьяным, а она, мол, только пригубила бокал вина. Заметим, ДТП случилось в 10 часов утра.

Женщину взяли под стражу, однако ее родные внесли залог в размере 180 тысяч гривен, поэтому подозреваемую отпустили. Ей грозит 5 лет заключения.

Обратите внимание! Водительница не впервые нарушила ПДД. Ранее она повредила автомобиль Infiniti и скрылась с места происшествия. Ее задержали патрульные и составили админпротоколы.