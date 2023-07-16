На смену Пригожину: кто такой боевик Трошев, который должен возглавить ЧВК "Вагнера"

После того как Евгений Пригожин совершил свой неудачный мятеж, Путин убрал его от командования ЧВК "Вагнера". Российский диктатор хочет, чтобы отряд вагнеровцев возглавил полковник Андрей Трошев.

Об этом Путин сообщил на одной из встреч с боевиками ЧВК "Вагнера". Пока неизвестно, когда Трошев должен "приступить к работе".

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Путин объявил нового главу вагнеровцев

Журналисты издания сообщили, что Владимир Путин после прекращения мятежа Пригожина 29 июня провел встречу, на которой присутствовали Пригожин и несколько десятков старших боевиков ЧВК "Вагнера". Во время этого собрания российский диктатор Путин сказал вагнеровцам, что один из вариантов продолжить свою деятельность – согласиться воевать под новым командиром Андреем Трошевым с позывным "Седой".

В издании отметили, что вагнеровцы согласились с этим предложением и якобы "приняли нового командующего". Несмотря на это, ЧВК "Вагнера" в Украине – нет.

Что известно о Трошеве

Из открытых источников известно, что Андрей Трошев родился в апреле 1953 года в городе Ленинград (современный Санкт-Петербург – 24 Канал). Имеет военное образование и участвовал в известных конфликтах СССР и России: война в Афганистане, Вторая чеченская война.

За службу в Афганистане Трошев был награжден двумя орденами Красной Звезды – наградой Советского Союза за исключительные заслуги. За участие в операции в Чечне награжден двумя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отчизной" ІІ степени.

"Седой" также является бывшим сотрудником специального отряда быстрого реагирования Северо-Западного федерального округа МВД России. С 2012 года полковник в отставке, но свою военную деятельность все же продолжил уже в частных военных компаниях.

Так, Трошев принимал непосредственное участие в военных операциях ЧВК "Вагнера" в Сирии. Он был особенно вовлечен в районе Дейр-эз-Зор и внес решающий вклад в военные усилия сирийского правителя Башара аль-Асада.

Согласно санкционным документам, опубликованным Европейским Союзом и Францией, Трошев занимал должность начальника штаба операций вагнеровцев в Сирии.

В санкциях Великобритании с июня 2022 года также говорится, что Трошев был генеральным директором ЧВК "Вагнера". Именно поэтому он поддерживал сирийский режим, являлся членом ополчения и репрессировал гражданское население в Сирии.

Среди его соратников есть такой известный захватчик, как основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, бывший офицер российской военной разведки ГРУ. Трошева также связывают с командирами вагнеровцев Александром Кузнецовым и Андреем Багатовым.

Украина ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 года за активное участие в войне против нашего государства.

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