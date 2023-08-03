Вывел 44 собратьев из минного поля под Бахмутом: на фронте погиб воин, награжденный Залужным

В боях на Запорожье погиб сержант ВСУ Андрей Задорожный. Он родом из Ивано-Франковской области.

Известно, что ранее Андрей Задорожный мужественно вывел 44 собратьев из минного поля под Бахмутом. Его наградили отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест".

Важно На фронте погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский

Что известно о погибшем воине

Андрей Задорожный родился 10 декабря 1979 года. Он жил в селе Ворона Отинийской громады на Коломыйщине.

В ряды ВСУ вступил в апреле 2022 года. Мужчина служил командиром отделения и командиром боевой машины 33-й отдельной механизированной бригады.

Как рассказал председатель Отенийской поселковой громады Олег Савчук, 43-летний Андрей погиб 29 июля этого года во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

У погибшего Героя остались жена Леся, 22-летняя дочь Диана, 15-летний сын Макар и мама.



Андрей Задорожный погиб на Запорожье / фото Отенийська громада

Потери Украины на фронте