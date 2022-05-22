Анджей Дуда прибыл в Украину: президент Польши планирует выступить в Раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. Он намерен выступить в Верховной Раде уже 22 мая.

Об этом стало известно вечером 21 мая. На сайте главы Польши отметили, что он выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала полномасштабной войны.

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Рассказал о предыдущей встрече с Зеленским

В последний раз президент Польши приезжал в Киев за день до вторжения России. Он покинул территорию нашей страны всего за несколько часов до того, как это произошло. 21 мая Дуда рассказал, что его тогда очень тронуло общение с президентом Украины. В частности, то, что Владимир Зеленский сказал "Анджей, возможно, мы видимся последний раз".

Я услышал: "Россияне думают, что мы не будем бороться, но они ошибаются. У нас есть опытные бойцы, которые воюют восемь лет и ловки в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году",

– вспомнил тогдашнюю встречу президент Польши.