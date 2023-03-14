Пошутил о Путине: россиянина могут бросить за решетку из-за анекдота

Житель Рязанской области в соцсетях пошутил об отступлении россиян из Херсона и Путин с Шойгу. За это теперь ему грозит заключение.

Василия Большакова обвиняют в дискредитации вооруженных сил России из-за поста во "Вконтакте". Ранее он уже получал наказание по этой же статье. Об этом сообщают в российских СМИ. 24 Канал.

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Пошутил о так называемой "СВО" - за решетку

В марте против мужчины открыли уголовное производство по статье "Дискредитация Вооруженных сил РФ". Его будут судить из-за того, что в ноябре 2022 года мужчина запостил в соцсетях анекдот.

Большаков на своей странице во "Вконтакте" написал следующее: "Давненько не читал действительно смешных анекдотов: Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов...".

О деле начала публично говорить жена задержанного после того, как в феврале к ним в квартиру ворвались силовики и забрали ее мужа. Во время так называемого задержания Большакова сильно избили, забрали у него телефон и ноутбук.

Летом мужчину уже штрафовали за дискредитацию российских военных. Тогда он заплатил в районный суд Рязанской области 30 тысяч рублей за административное нарушение.

По обновленному законодательству России, мужчину будут судить по статье 280.3 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, грозящее Василию Большакову за анекдот, лишение свободы сроком до 5 лет.

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