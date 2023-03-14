Василя Большакова звинувачують у дискредитації збройних сил Росії через пост у "Вконтакте". Раніше він вже отримував покарання за цією ж статтею. Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У березні проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею "Дискредитація Збройних сил РФ". Його будуть судити через те, що у листопаді 2022 року чоловік запостив у соцмережах анекдот.

Большаков на своїй сторінці у "Вконтакте" написав наступне: "Давненько не читав дійсно смішних анекдотів: Сергію, а чому ми відступаємо від Херсона? Володя, так ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів і нацистів...".

Про справу почала публічно говорити дружина затриманого після того, як у лютому до них у квартиру увірвалися силовики й забрали її чоловіка. Під час так званого "затримання" Большакова сильно побили, забрали у нього телефон і ноутбук.

Влітку чоловіка вже штрафували за дискредитацію російських військових. Тоді він заплатив до районного суду Рязанської області 30 тисяч рублів за адміністративне порушення.

За оновленим законодавством Росії, чоловіка будуть судити за статею 280.3 кримінального кодексу. Максимальне покарання, яке загрожує Василю Большакову за анекдот, позбавлення волі строком до 5 років.

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