Путин загнал себя в "коридор": к чему приведет "присоединение" оккупированных территорий к России

Путин так спешил аннексировать оккупированные территории Украины, что не подумал о последствиях, которые это будет иметь для России и для него самого. Ведь все уже складывается не так, как он планировал.

Путин просчитался

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, решением об аннексии украинских областей российский диктатор загнал себя в своеобразный "коридор".

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Ведь, по логике Путина, теперь аннексированные территории являются Россией, а Украина якобы нападает на нее, отвоевывая свои земли. Выходит, что "враг", то есть Украина, впервые за более чем 70 лет после завершения Второй мировой войны продвигается вглубь территории России и будет продвигаться дальше, чтобы по-настоящему освободить Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Попович отметил, что по этой же логике у электората Путина может возникнуть вопрос непосредственно к их президенту. Мол, если Украина, несмотря ни на что, продолжает отвоевывать территории, а эксперты, в частности Института изучения войны, говорят, что Путин готов пожертвовать Луганщиной, то какой из него президент и главнокомандующий? Может, стоит посадить в кресло президента кого-то другого, кто будет защищать "российские" территории?

Обозреватель считает, что план Путина по аннексии уже провалился. Ведь он, вероятно, рассчитывал, что после "присоединения" оккупированных территорий к России Киев согласится сесть за стол переговоров, побоявшись продолжать контрнаступление из-за угроз ядерного удара. Тогда, по этому замыслу, они должны подвести промежуточный итог войны и решить, что останавливаются на этом этапе.

Вместо этого все сложилось иначе – буквально через несколько дней после аннексии ВСУ освободили Лиман, который россияне уже считали своим. При этом никакого ответа до сих пор нет.

Теперь, когда это произошло и мы освободили Лиман, они находятся в ступоре, потому что нужно как-то отвечать – или бить ядерным оружием, что является довольно сложным вопросом, или пытаться защищаться конвенционными средствами, что пока у них не получается,

– подытожил Попович.

Денис Попович о результатах аннексии украинских территорий Путиным: смотрите видео

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